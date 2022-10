Kate Middleton infrange per la prima volta il protocollo reale: Re Carlo furioso

Tutti i sudditi d’Inghilterra hanno capito da anni che Kate Middleton è perfetta per il suo futuro ruolo da Regina, al fianco di William. Ma stavolta non ha rispettato come sempre il protocollo reale, rischiando di far infuriare il nuovo Re. Ecco cosa ha fatto.

La Royal Family inglese in quest’ultimo periodo ha dovuto affrontare numerosi cambiamenti: la perdita dopo 70 anni di regno della Regina Elisabetta II ha, ovviamente, scosso gli equilibri e ogni membro della famiglia deve ora cimentarsi in nuovi ruoli a loro assegnati.

Come Carlo è diventato il nuovo sovrano d’Inghilterra, anche William e Kate Middleton ora hanno ruoli più importanti, in vista della loro futura salita al trono. Recentemente sono tanti gli eventi ai quali hanno partecipato, ma ad uno in particolare Kate non ha rispettato il protocollo.

Kate Middleton, rompe il protocollo

Bella come il sole, sempre sorridente in pubblico e, soprattutto, sempre pronta ed elegante quando rappresenta la Famiglia Reale Inglese: Kate Middleton piace davvero a tutti.

La moglie del Principe William è perfetta per il suo ruolo, come dimostra da 10 anni ormai e oggi, più di prima, deve dimostrare di essere pronta al momento in cui suo marito salirà al trono, dopo papà Re Carlo III.

In questo mese, il 13 ottobre, Kate Middleton ha partecipato insieme al Principe di Galles ad un evento pubblico, per celebrare il decimo anniversario dell’organizzazione benefica Coach Core, iniziativa lanciata 10 anni fa dalla Royal Foundation.

La coppia reale era bella come il sole e Kate, cercando sempre di più di normalizzare la sua figura reale, ha indossato un top nero con pantaloni abbinati, sportiva ma elegante con una meravigliosa giacca Chanel blu.

Ma Kate, bellissima e gentile come sempre, non ha rispettato il protocollo: in primis, accarezzando la spalla del marito in pubblico, cosa che i reali non fanno mai, ma ancora più “grave” è il fatto che a un certo punto ha iniziato a giocare a bowling.

Un atteggiamento che, di sicuro, avrebbe fatto rizzare i capelli alla Regina Elisabetta II ma anche a suo figlio Carlo III.

Ma l’atteggiamento di Kate, seguita poi dal marito che si è cimentato a provare la boxe e il calcio, è utile al loro regno, benché sembri inusuale.

Infatti, i suoi comportamenti sono utili a normalizzare le loro figure reali, a renderli più “umani” rispetto al passato, più vicini al popolo, un po’ come faceva negli anni ’90 Lady Diana, mamma di William scomparsa nel 1997.

Kate e William lontani dai riflettori da settimane: cosa è successo?

Da quel 13 ottobre, comunque, Kate e William non appaiono in pubblico e questo per molti è stato motivo di apprensione.

Dopo i 12 giorni di lutto per la Regina Elisabetta II, i principi di Galles hanno partecipato a numerosi eventi ma soprattutto a tanti cambiamenti dovuti alla dipartita della sovrana.

L’ultima apparizione pubblica, infatti, è stata proprio quella alla Copper Box, ma poi volontariamente hanno deciso di fermarsi un attimo, lasciando in sospeso ogni impegno istituzionale.

Questo perché, a quanto pare, Kate e William vogliono dedicare un po’ di tempo ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis che hanno dovuto iniziare un nuovo anno scolastico e, anche loro, hanno affrontato con difficoltà la scomparsa della Regina.

In questo periodo, i tre principi però sono in vacanza autunnale dalla scuola, quindi i loro genitori ne stanno approfittando per passare un po’ di tempo con loro. Si dice che siano in vacanza in una località segreta, non meglio specificata, ma queste sono solo supposizioni.