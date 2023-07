Ma quale zampirone, la trappola naturale contro mosche, zanzare e altri insetti

La trappola naturale contro mosche, zanzare e altri insetti la puoi realizzare in pochi secondi e a casa tua. Dimenticati dello zampirone! Questo è il sistema più efficace.

Vuoi sbarazzarti definitivamente di mosche, zanzare e altri insetti? Basta acquistare zampironi o prodotti che non servono a nulla. Con questa trappola naturale risolvi il problema definitivamente.

Rimedi naturali per allontanare gli insetti

Zanzare, mosche e altri insetti possono diventare davvero un supplizio in estate, soprattutto quando invadono le nostre case e gironzolano intorno a noi, pronti a morderci o a poggiarsi sulla nostra pelle.

Piccola curiosità. Sapevi che nell’Antico Egitto la mosca era simbolo militare di resilienza, potenza e tenacia? Secoli sono passati da allora e oggi la mosca è un insetto sporco e fastidioso capace di trasmettere anche malattie.

Se hai provato ogni sistema per sbarazzarti non solo delle mosche ma anche di zanzare e altri insetti, senza successo, continua a leggere. Ti stiamo per spiegare un trucco naturale e infallibile per tenere alla larga questi insetti disgustosi dalla tua casa e dalla tua persona.

Dimenticati di zampironi o di prodotti che vengono venduti come “miracolosi”. Procurati invece una bottiglia di plastica e inizia a realizzare la tua trappola naturale. Impiegherai pochissimo tempo e il risultato ottenuto sarà grandioso.

La trappola naturale contro mosche, zanzare e altri insetti

Oggi ti sveleremo il sistema per realizzare una trappola naturale a costo quasi zero per sbarazzarsi definitivamente di mosche e zanzare. Atro che zampironi! Con questo sistema risolverai definitivamente il problema fastidiosissimo degli insetti che circolano in casa o che ti ronzano intorno.

Tutto ciò di cui hai bisogno è:

una bottiglia di plastica;

barattolo di plastica;

lievito secco;

zucchero di canna, malto d’orzo o miele.

Iniziamo subito. Con l’aiuto di un coltello, taglia in due la tua bottiglia di plastica. Privala del tappo e inserisci la parte più piccola, opportunamente capovolta, in quella più grande.

Prendi un barattolo di plastica di medie dimensioni e realizza dei fori laterali (puoi trovarlo già forato anche nei negozi) all’interno dei quali farai passare dei tappi di gomma o plastica sempre forati e delle stesse dimensioni. Questi fori servono ad attirare gli insetti.

All’interno del barattolo inserisci 2 cucchiai di malto d’orzo o miele o zucchero di canna. Questi ingredienti zuccherini richiameranno gli insetti. Stessa cosa dovrai fare nella bottiglia, quella che utilizzi come base.

Continua aggiungendo 1 cucchiaino di lievito, ingrediente questo che attiverà il processo di produzione di anidride carbonica e aggiungi – sia nella bottiglia che nel barattolo – un bicchiere di acqua tiepida. Mescolare bene e attendere.

A questo punto, chiudi il barattolo con il suo coperchio e la base della bottiglia con il collo precedentemente tagliato. Ecco fatto! La tua trappola naturale per mosche, zanzare e altri insetti è pronta!

Puoi sistemarla in casa o in giardino (nel caso del barattolo ricordati di sollevare il coperchio!). Vedrai che con questa tecnica risolverai definitivamente il problema degli insetti fastidiosi.

Ci sono anche altri metodi che vogliamo suggerirti e che sono altrettanto efficaci. Sai che l’acqua spaventa le mosche? Ci spieghiamo meglio. Riempi dei sacchetti di plastica trasparenti con l’acqua e appendili in giardino o veranda. La luce crea un gioco di immagini che spaventa le mosche che si vedono “mastodontiche” riflesse nell’acqua, inducendole a scappare.

Hai mai pensato di mettere sul tuo balcone delle piante particolari? Ce ne sono alcune che sono dei veri e propri repellenti:

citronella;

alloro;

basilico;

menta;

lavanda;

calendula.

Anche un’esca a base di latte, zucchero e aceto tiene alla larga gli insetti dalla tua casa. Metti a scaldare per 15 minuti 500 ml di latte, 3 cucchiai di aceto e 4 cucchiai di zucchero. Versa il composto in alcune bacinelle che lascerai nei vari angoli del balcone o terrazzo: addio insetti!

Esistono davvero tante soluzioni naturali per allontanare mosche, zanzare e non solo. Dimenticati dei classici zampironi e testa questi sistemi che sono davvero efficaci.