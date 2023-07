Più potente della citronella, questa bellissima pianta allontana le zanzare tigre

By

Sapevi che esiste una bellissima pianta che è ancora più potente della citronella per combattere le zanzare tigre?

Se temi i morsi delle zanzare, e in particolare delle zanzare tigre, allora questa pianta ornamentale è quella che fa per te. È ancora più efficace della citronella e ti libererà dalle zanzare per tutta l’estate. Vediamo quale è questa pianta che tiene le zanzare tigre lontane dalla tua casa!

Esistono piante molto efficaci contro le zanzare tigre

Come è risaputo, le zanzare tigre sono fastidiose e ormai tornano tutte le estati a pungerci. Come fare per difenderci ed evitare di essere punzecchiate? Una soluzione la troviamo con le piante anti zanzare, di cui una delle più usate finora è stata la citronella.

Considerata un eccellente repellente naturale, questa pianta è la più conosciuta e la più coltivata per tenere lontane le zanzare. Molti la coltivano in casa, sul balcone, in giardino, per potersi rilassare anche all’esterno senza essere infastiditi dalle zanzare.

Un’altra pianta decorativa ed efficace anche contro le zanzare è il geranio, molto bella da coltivare sui davanzali e sul balcone, in vaso. Tuttavia, non sempre queste piante mostrano la loro efficacia nel tenere lontane le zanzare, soprattutto quelle tigre.

E allora, quale pianta utilizzare per decorare gli ambienti interni ed esterni, e allo stesso tempo funzionare per allontanare le zanzare tigre? Esiste una pianta magnifica, che produce fiori meravigliosi, stupendi mazzolini colorati che sembrano dei minuscoli bouquet.

Questa pianta pare sia realmente efficace per tenere lontane le zanzare tigre, ma al tempo stesso decori la tua casa con qualcosa di veramente speciale. Di quale pianta stiamo parlando? Nientemeno che della Lantana Camara, una pianta che ti consentirà di abbellire la tua casa e senza vedere zanzare in giro!

La Lantana Camara per tenere lontani questi insetti

Splendida pianta ornamentale, bellissima per i suoi fiori dai colori sgargianti, la Lantana Camara agisce tenendo lontane le zanzare tigre ancora meglio di come fa la citronella. Ottimo repellente naturale, questa pianta mediterranea è facile da coltivare sia in appartamento che all’esterno.

Perfetta da coltivare anche in vaso e nei piccoli giardini, questa pianta originaria delle zone tropicali dell’America è presente in diverse varietà ibridate. I fiori sono composti da 5 petali irregolari e sono riuniti in corimbi.

La loro caratteristica è quella di sbocciare di un colore e col passare dei giorni assumere altre tonalità. La pianta predilige posizioni soleggiate e terreni ben drenati. Per farla crescere rigogliosa è necessario proteggerla dal sole troppo forte e durante l’estate va irrigata in abbondanza.

I fiori coloratissimi crescono per tutta la stagione estiva ed è ideale per decorare terrazze, giardini, balconi e interni delle case. Inoltre, la sua efficacia contro le zanzare tigre la rende anche molto utile oltre che altamente decorativa.

Aedes albopictus, la pericolosa zanzara tigre

Conosciuta con il nome scientifico di Aedes albopictus, la zanzara tigre appartiene alla famiglia Culicidae e dagli anni ‘90 è presente nel nostro paese. Tuttavia, negli ultimi anni si è diffusa enormemente, complice il fatto che si adegua a qualsiasi condizione climatica.

Questa specie ha un corpo lungo dai 2 ai 10 millimetri, è tigrata di bianco e nero in modo vistoso, particolare dal quale trae il nome. La zanzara tigre si differenzia dalle specie dello stesso genere perché rimane anche durante il giorno, punge rapidamente e si dà alla fuga.

Le uova deposte da questi insetti resistono alla siccità e possono sopravvivere finché nel contenitore dove vengono depositate torna ad esserci ancora acqua. Questa zanzara è molto aggressiva, resiste ai comuni veleni e si adatta all’ambiente in maniera straordinaria.

Fra le malattie che può trasmettere l’Aedes albopictus vi sono la febbre gialla, il virus della febbre del Nilo, il virus del dengue, dell’encefalite di St. Louis, l’agente patogeno del chikungunya e della dirofilariasi.