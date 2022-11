Lutto per Stéphanie di Monaco, la notizia ha scosso il principato: se n’è andato

Dramma devastante per Stéphanie di Monaco con una notizia che ha sconvolto tutti quanti.



La famiglia monegasca sconvolta da un dramma inaspettato: lui è morto. Il cuore di Stéphanie è in mille pezzi.

Stéphanie di Monaco, lutto per la principessa

I tabloid di ogni parte del mondo ma soprattutto quelli monegaschi e italiani, hanno spesso parlato della sorella di Alberto II, la principessa Stéphanie. La terzogenita di Grace Kelly è la sorella più piccola dell’attuale sovrano monegasco e di Carolina di Monaco.

La bella reale ha sempre attirato l’attenzione per il suo comportamento un po’ fuori dagli schemi. Mentre Carolina e Alberto sono sempre stati molto rigidi e rispettosi del protocollo reale, lei la figlia ribelle, ha fatto di tutto pur di vivere una vita “normale”, lontana dagli incarichi incombenti di corte.

Ed ecco che si è ritrovata a fare prima la stilista e poi la cantante, rompendo ogni legame con le rigide regole di corte. Sicuramente, l’attenzione su di lei è ricaduta non soltanto per il suo essere così diversa dai fratelli ma anche per la sua vita sentimentale.

Tanti gli uomini che le hanno fatto perdere la testa ma anche procurato tanti dolori. A proposito di dolori, proprio la principessa Stéphanie si ritrova a dover affrontare un drammatico evento: lui se ne è andato per sempre, è morto.

Il lutto travolge la famiglia reale e soprattutto la terzogenita di casa Grimaldi che non si aspettava un dramma di questa portata.

Lutto a Monaco: lui è morto

Dramma inaspettato per la principessa Stéphanie di Monaco. Il lutto travolge lei in prima persona ma anche gli altri componenti di casa Grimaldi. Lui è morto, se n’è andato per sempre e in condizioni drammatiche. Stiamo parlando di Mario Oliver Jutard, l’ex fidanzato della terzogenita di Grace Kelly.

I due hanno avuto una relazione sentimentale negli anni ’80. Belli come il sole, ricchi e famosi, con il loro sentimento fecero sognare tutti. Sembrava che fossero destinati a vivere un amore da favola ma così non fu.

Lui era un personaggio molto noto, imprenditore parigino e DJ, che divenne famoso prima che in Francia soprattutto negli Stati Uniti d’America. Re dei night club, riuscì ad aprire anche diversi locali notturni e ristoranti.

Ebbene, la notizia che è stata data per certa dai telegiornali e dai mass media monegaschi, conferma la morte di Mario Oliver Jutard che è stato ucciso. Dunque nessun incidente, nessuna malattia ha portato via la vita all’ex fidanzato della principessa Stéphanie che è stato trovato imbavagliato nella sua casa a Las Terrenas, nella Repubblica Dominicana, dove da un po’ di tempo ormai si era ritirato a vita privata.

L’autopsia ha rivelato che l’uomo è morto per strangolamento. Il suo corpo si trova ancora all’Institute of Forensic science di San Francisco. Che cosa gli è successo? Stando alle prime ricostruzioni e a quanto riportato dai vari media internazionali, Jutard avrebbe subito una rapina nella sua abitazione.

I ladri avrebbero portato via dalla mega villa dell’ex fidanzato della principessa, gioielli e orologi dal valore economico inestimabile. Purtroppo in questo scontro con i delinquenti, Mario Jutard ha perso la vita. Aveva 71 anni l’uomo che in passato fece perdere la testa alla principessa Stéphanie.

I due ebbero una storia che fece parlare tutto il mondo. Si credeva che fossero destinati a convolare a nozze. Dopo però un breve periodo di fidanzamento, decisero di prendere ognuno la propria strada.

Pare però che Stéphanie fosse rimasta in ottimi rapporti con il suo ex tanto che anche nei suoi viaggi all’estero, i due trovavano sempre modo per incontrarsi. Arriva come un fulmine a ciel sereno questa notizia per la sorella di Alberto II che ha davvero il cuore distrutto.

Questo dramma travolge non solo lei ma anche gli altri componenti della famiglia Grimaldi che ben conoscevano Mario Oliver Jutard e che a lui erano comunque tanto affezionati.