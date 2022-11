Il tumore sta avendo la meglio su di lui e sulla sua vita. La preoccupazione di lasciare da solo i figli. A parlare apertamente al pubblico della sua malattia è il presentatore Jonnie Irwin.

La malattia gli ha dato soltanto 6 mesi di vita. Ed il suo pensiero corre immediatamente alla sua famiglia.

Jonnie Irwin: il cancro sta vincendo

Lo conoscono tutti per essere il presentatore dello show televisivo inglese “A Place in the Sun”. Lui è Jonnie Irwin e durante una sua intervista ai microfoni di “Hello” ha spezzato a tutti il cuore con una terribile notizia. Un cancro ai polmoni che, piano piano, si sta estendendo anche al cervello, a breve lo allontanerà per sempre da sua moglie e dai suoi figli.

Una notizia che, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web e non solo. Tantissimi suoi fans si sono detti preoccupati e, anche coloro che non lo conoscono, hanno letto la sua storia e ne sono rimasti colpiti.

La diagnosi di Irwin è stata davvero terribile e una delle sue frasi che più ha spezzato il cuore a chi stava ascoltando la sua intervista è stata quella dedicata ai suoi figli: “Sapere che i miei figli cresceranno senza un papà, mi spezza il cuore”.

Jonnie Irwin è una vera star in Inghilterra. Il suo show in tv è uno dei più seguiti e anche lui, nella sua veste di presentatore simpatico e spigliato, ne ha fatto una vera icona della tv oltre Manica. Il suo programma, “A place in the Sun” ha al centro l’aiutare le persone a trovare la proprietà perfetta, sia essa in patria o anche all’estero.

La sofferenza ed i 6 mesi di vita

La sua popolarità ma anche la scelta di condividere una notizia così forte e particolare allo stesso tempo anche attraverso i suoi social, come ad esempio Instagram. Ed è stato proprio qui, oltre che ai microfoni di “Hello”, che il presentatore ha aperto il suo cuore ed ha raccontato a tutti questa sua grande sofferenza.

Come lui stesso ha raccontato, si è trattato di una diagnosi terribile: un cancro molto aggressivo che gli ha dato solo 6 mesi di vita. Una moglie e tre figli piccoli (Rex, il più grande, e i gemellini Rafa e Cormac): questo è l’unico pensiero del noto presentatore inglese: “Sapere che cresceranno senza un padre”: un pensiero toccante e, al tempo stesso, che fa davvero piangere il cuore.

La sua confidenza continua, però, con un racconto ancora più difficile: “Non so quanto mi resta”. La sua vita legata ad un filo, forse solo 6 mesi, come lui stesso ha spiegato. Irwin cerca di restare positivo: “Sto vivendo con il cancro” – è stata la sua ultima affermazione che continua con una frase lapidaria e forte – “Non muoio per esso”.

Un padre che guarda al futuro dei suoi figli, immaginandolo senza di lui: un’immagine che fa soffrire molto e che, allo stesso presentatore, spezza il cuore.