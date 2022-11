Codice della strada, nuova regola da domani: 3 punti in meno se circoli senza

By

Da domani, il Codice della Strada, prevede una nuova regola con una decurtazione di tre punti sulla patente se non rispettata.

Tutti quanti i conducenti di un veicolo su strada devono sottostare ad alcune leggi ed alcune norme che sono regolati dal Codice della Strada al fine di evitare ingorghi e incidenti stradali.

Per questo motivo, prima di entrare in possesso della nostra patente di guida, ci sottoponiamo a due esami, uno teorico e uno pratico, e solo dopo un’analisi fatta da un addetto competente, questa ci viene rilasciata.

Codice della Strada: ecco la norma da rispettare da domani

Molte volte, però, con il passare del tempo, ci scordiamo di alcune regole presenti nel Codice della Strada e che bisogna assolutamente rispettare per far si di non trovarsi a dover pagare multe.

In alcuni casi, a seconda del danno e dell’infrazione, possiamo trovarci non solo con una sanzione da pagare ma anche con una decurtazione dei punti sulla nostra patente, o addirittura il ritiro della stessa.

Nei casi più gravi, ci può essere anche un processo con una reclusione, se abbiamo recato danno fisico a delle persone o provocato la loro morte, specie se non abbiamo soccorso la vittima dopo l’infrazione.

Ma da domani, 15 novembre, tutti quanti devono stare ben attenti da una norme che è presente nell’articolo 6 del Codice della Strada che parla della circolazione sulle strade con un determinato tipo di gomme.

Infatti, in questa data, tutti gli automobilisti, sono dovuti a cambiare i loro pneumatici da quelli estivi a quelli invernali per evitare che le condizioni atmosferiche possano creare una cattiva circolazione del veicolo e aderenza sul percorso.

“i veicoli devono essere muniti o devono portare a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”

Questo è quanto dice la norma, pertanto tutti gli automobilisti sono dovuti ad adottare la soluzione migliore per far si di non ritrovarsi sprovvisti di questi pneumatici se percorrono strade pericolose.

Cosa accade se non rispettiamo la legge

La norma, è in vigore ogni anno dal 15 novembre al 15 aprile, per poi successivamente sostituire queste gomme invernali con quelle estive, di conseguenza c’è un cambio pneumatici ogni 6 mesi.

Se si viene beccati su una strada urbana senza che si sia fatto questo cambio gomme, si può ricevere da parte degli agenti un’ammenda che va dai 41 ai 168 euro mentre se su strada extraurbana, questa sale da un minimo di 84 euro ad un massimo di 335.

Le Forze dell’Ordine, hanno l’obbligo di impedire al conducente di proseguire la sua corsa e quindi di arrivare a destinazione se non vengono montate delle catene da neve o gomme invernali sul veicolo.

Qualora, il conducente, non dovesse rispettare questo suggerimento da parte degli agenti e prosegue il suo viaggio, non solo si troverà un’ulteriore multa da pagare ma gli verranno decurtati dalla patente 3 punti.

Fortunatamente, però, la norma prevede che non c’è un obbligo di cambiare le gomme, ma basta che su quelle già in possesso, se percorriamo strade innevate ci siano delle catene, e per premura è sempre meglio tenere un paio di esse nel portabagagli.