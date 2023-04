Nuovo bonifico sul conto se lo mandi all’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio

Arriva il bonifico sul conto di tutti i cittadini che presenteranno una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 di maggio.

Gli italiani potranno finalmente godere di un rimborso, che verrà accreditato sul proprio conto una volta che avranno inoltrato questa richiesta.

Nuovi rimborsi per gli italiani

Gli italiani stanno vivendo un periodo molto difficile a causa della terribile inflazione che ha portato all’aumento dei prezzi. Proprio per questo, sono tantissimi i cittadini del nostro Paese che chiedono sostegni concreti al nostro governo.

Esiste uno strumento, concesso al sistema tributario italiano, che permette ai cittadini di detrarre innumerevoli spese che ogni famiglia italiana è portata a sostenere. Tra le spese in questione compaiono quelle per il trasporto pubblico, quelle per le scuole o per le attività sportive, ecc.

Tutte queste spese si possono detrarre attraverso un documento davvero conosciuto che è il modello 730. Per legge, devono presentarlo tutti coloro che appartengono nella categoria di lavori dipendenti e di pensionati.

All’interno del modello, bisogna inserire l’elenco di tutti i redditi percepiti assieme a quello di tutte le spese che si ha sostenuto nel corso di un anno. Grazie a ciò, molti cittadini potranno ricevere un rimborso già a partire dal mese di luglio di questo stesso anno.

Ma come si fa a ricevere questo rimborso? Ecco che vi sveliamo di seguito tutti i dettagli.

Arriverà il bonifico sul conto

Già dal 2 di maggio di quest’anno, quindi tra pochi giorni, sarà possibile accedere ai moduli precompilati del 730 erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una prima fase di consultazione, alla quale seguiranno quelle di accesso, modifica e invio, che avranno luogo a partire dall’11 di maggio.

Il modello in questione potrà essere arricchito con tutte le spese che gli italiani hanno sostenuto: l’obiettivo è proprio quello di ricevere un rimborso che potrebbe aiutarli ad arrivare alla fine del mese.

Una volta presentata la dichiarazione, si dovrebbe procedere con i rimborsi già a partire dal mese successivo alla ricezione e all’accettazione del modulo. Di solito, i rimborsi potrebbero arrivare direttamente sul conto tramite bonifico effettuato nel mese di luglio.

Il modo più veloce per ottenere il rimborso è quello di presentare il modello senza sostituto, nel caso in cui ve ne sia la possibilità. In questo modo, infatti, al contribuente basterà fornire le proprie coordinate bancarie per ricevere l’accredito direttamente sul conto.

Nel caso in cui non venisse fornito nessun dato del genere, si procederà con l’erogazione e con l’emissione tramite Poste Italiane. I cittadini italiani hanno tempo per portare a termine la procedura fino al prossimo 2 di ottobre.

Per quanto riguarda il Modello Redditi, invece, la scadenza è il 30 di novembre. Se volete inviare la dichiarazione e ricevere i rimborsi, non dovete fare altro che connettervi al sito dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare l’accesso con le vostre credenziali SPID, CIE o CNS. Nel caso in cui non si volesse perdere tempo, si potrebbe perfettamente accettare il modello 730 così come lo ha precompilato il fisco.

A quel punto, però, non si potranno aggiungere le fatture che provano le ulteriori spese che si desidera dedurre.