Lutto nel tennis, addio a Gianni Clerici

Si è spento a quasi 92 anni Gianni Clerici, che prima da giocatore e poi da giornalista ha scritto parte della storia del tennis italiano.

Una vita dedicata alla racchetta quella di Gianni Clerici che si è spento qualche ora fa nella sua Bellagio dove viveva da diversi anni.

Grande conoscitore di tennis, Gianni Clerici è l’unico italiano insieme a Nicola Pietrangeli ad essere stato inserito nella International Tennis Hall of Fame nel 2006.

Tommasi & #Clerici sono stati il massimo del commento sportivo in Italia negli ultimi 30 anni (almeno) insieme a Buffa & Tranquillo. Non plus ultra. Nelle ore in cui si celebra un grande campione, eccoli commentare un game di un giovane #Nadal nella finale di Wimbledon 2007. pic.twitter.com/wxlhhaQG3X

— Giuseppe Pastore (@gippu1) June 6, 2022