Albano e Loredana Lecciso, l’annuncio commuove tutta Italia: la famiglia ‘si allarga’

Albano e Loredana Lecciso, arriva il dolce annuncio che commuove l’Italia intera: la loro famiglia si ‘allarga’. Nessuno si aspettava una cosa del genere. I fan sono al settimo cielo. I dettagli.

Albano e Loredana Lecciso non si nascondono più e fanno il lieto annuncio: la loro famiglia si ‘allarga’. Jasmine, la figlia della coppia, ha il cuore che esplode di gioia.

Albano e Loredana sconvolgono tutti

Albano e Loredana Lecciso sono sempre stati una coppia molto chiacchierata. Da quando il cantante di Cellino San Marco si è allontanato, sentimentalmente parlando, dalla sua prima moglie, Romina Power, la bella showgirl pugliese, ha faticato non poco ad entrare nelle grazie del pubblico che ha sempre associato il famoso artista alla cantante americana.

Un po’ per via della famiglia bellissima che hanno costruito e dei quattro figli che hanno messo al mondo, un po’ per via dell’ideale di artisti che hanno rappresentato in tutto il mondo la canzone italiana, la rottura tra Albano e Romina ancora tutt’oggi continua ad essere digerita a fatica dai fan della storica coppia.

Eppure, nonostante tutto, il cantante di Cellino San Marco ha trovato in Loredana Lecciso una complice, una persona meravigliosa e una donna da amare per la vita: sono trascorsi già 22 anni dal primo giorno in cui si sono conosciuti e ancora oggi si amano più che mai.

Genitori di due figli, Jasmine e Albano Junior, arriva ora una notizia che ha lasciato tutti senza parole: Albano e Loredana sono pronti ad allargare la famiglia. Il lieto annuncio ha sconvolto davvero tutti.

Lieto annuncio per la coppia pugliese

La famiglia di Albano e Loredana Lecciso si allarga. Finalmente arriva il lieto annuncio. Che cosa sta succedendo in una delle coppie più chiacchierate del momento? Non si tratta dell’arrivo di un altro figlio ma di alcuni profughi provenienti dall’Ucraina che saranno ospitati dalla famiglia Carrisi.

A seguito di questo periodo complicato che stanno vivendo i nostri fratelli ucraini, Albano ha deciso di fare un gesto meraviglioso insieme alla compagna e di accogliere nella sua tenuta alcuni rifugiati di guerra.

Il settimanale Gente dedica proprio una copertina alla famiglia Carrisi che ha dato prova a tutti della loro bontà d’animo e generosità decidendo di aprire le porte della loro lussuosa dimora a chi ne ha più bisogno.

Albano, Loredana, Jasmine e Bido junior hanno accolto già qualche mese fa, una madre con il figlio, una professoressa Ucraina e il piccolo di 7 anni, e poi due giovani di 16 e 17 anni. Ha confidato in una intervista il cantante:

“Io mi sento responsabile di questi tre ragazzi, voglio trattarli come se fossero figli miei: è dovere mio oggi pensare a loro”.

Il gesto del cantautore pugliese è stato elogiato dai suoi fan che hanno sottolineato la generosità e la bontà d’animo dell’artista che più volte si è schierato in passato dalla parte di Putin, suo personale amico ma del quale oggi non condivide pensieri e gesti.

Insomma, anche se Loredana e Albano non diventeranno nuovamente i genitori, i ragazzi ucraini che hanno accolto e che continueranno ad accogliere, diventeranno per loro figli del cuore. Gesto più bello non potevano compiere: l’accoglienza, hanno dimostrato, è in grado di cambiare e salvare vite.