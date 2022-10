La premier Truss è stata investita da un caos finanziario dopo le manovre annunciate ma ora, oltre a fare marcia indietro, arrivano le scuse in diretta alla Bbc.

Il primo ministro britannico ha ammesso le proprie colpe e spiegato che la priorità è il benessere e la stabilità economica della Gran Bretagna.

Liz Truss: scuse in diretta alla Bbc

La premier Truss ha cominciato il suo mandato da poco meno di due mesi e si è trovata quasi subito investita da un ciclone economico che ha quasi demolito le preferenze avute durante le elezioni. Durante i giorni appena trascorsi il primo ministro ha cercato di sistemare le situazioni che sono scaturite dalla sue prime scelte al governo.

Ieri Truss è stata ospite dell’emittente Bbc dove ha precisato che sta continuando a promuovere la crescita economica del Regno Unito ma anche che è stata troppo avventata nelle scelte iniziali. Ha spiegato che il suo scopo era quello di riequilibrare le esigenze delle famiglie e sistemare l’attuale momento difficile per gli inglesi.

Ha confessato: “Correggo gli errori, ho nominato un nuovo cancelliere, abbiamo ripristinato la stabilità economica e la disciplina fiscale e quello che ora voglio fare è andare avanti e portare a termine il mandato”. Truss ha precisato quindi che si impegneranno come previsto a fare del bene all’Inghilterra.

La premier ha rivelato di aver compreso l’errore della prima manovra economica proposta e di aver rimediato immediatamente introducendo Jeremy Hunt come cancelliere dello scacchiere. Ma ora che retromarcia è fatta, Hunt ha già apportato modifiche significative.

Caos finanziario e marcia indietro

Truss ha chiesto in maniera esplicita a Kwarteng di dimettersi dopo che la loro proposta finanziaria ha scatenato un putiferio in Gran Bretagna. L’idea di aumentare il debito pubblico e togliere tasse alla fascia più ricca della popolazione ha generato il panico nei mercati finanziari. Il panico si è trasformato nella crisi della sterlina, il cui valore è sceso esponenzialmente.

Dopo aver introdotto il nuovo ministro dell’economia, Hunt ha esaminato ed elaborato una nuova strategia di rientro economico e stabilità finanziaria. Ha modificato l’intero piano fiscale proposto da Liz Truss. Purtroppo dopo la giornata di studio a Westminster il cancelliere ha dovuto comunicare alla popolazione che i tagli previsti nelle tasse sono stati eliminati.

Gli oppositori del primo ministro chiedono che venga destituita la premier a gran voce. In risposta a questo la Truss ha riferito: “Siamo in tempi economici difficili, siamo in tempi internazionali difficili. Semplicemente non possiamo permetterci di passare il tempo parlando del Partito conservatore”.

Liz Truss andrà avanti con il suo mandato dopo aver ammesso gli errori e aver già cominciato a correggerli. Non ha intenzione di lasciare il suo posto prima del termine previsto.