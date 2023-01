Lutto in casa reale, se n’è andato a notte a fonda: la perdita rattrista i sudditi

La casa reale inglese si è ritrovata a dover dire addio ad un membro della loro famiglia scomparso improvvisamente. Ecco di chi si tratta.

Dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre 2022 presso il Castello di Balmoral, nessuno si sarebbe mai aspettato che la casa reale inglese avrebbe dovuto gestire un nuovo lutto dopo pochi mesi.

Durante i suoi primi giorni di Regno, Carlo III si è mostrato alquanto inquieto, a tal punto che anche l’inefficacia di una penna stilografica gli ha fatto saltare i nervi per via della pressione mediatica ricevuta.

Casa reale inglese: il lutto inaspettato

Nelle settimane seguenti, un insider di Buckingham Palace, aveva fatto trapelare sul web che le condizioni del nuovo Sovrano non erano delle migliori e che stava avendo dei problemi cardiaci.

Sarebbe stato questo, uno dei motivi per cui, Carlo III ha deciso di avere al suo fianco, oltre sua moglie, la Regina consorte Camilla, anche il futuro erede al trono, suo figlio il principe William e sua moglie Kate.

In questi giorni, però, la famiglia reale inglese sta passando dei momenti turbolenti a causa delle dichiarazioni fatte da Harry, secondogenito dell’attuale Re nei confronti della sua famiglia.

Infatti, il duca di Sussex, ha pubblicato su scala mondiale, il suo primo romanzo autobiografico che ha sbancato le vendite e nel cui interno sono rivelate alcune cose non carine nei confronti dei suoi famigliari.

L’ultimo Re della Grecia

Ed è proprio nel giorno dell’uscita del libro di Harry, che la famiglia reale inglese ha subito un lutto e a passare a miglior vita è stato il cugino di Re Carlo, conosciuto da tutti come Re Costantino, a seguito di un ictus.

L’uomo, che è stato anche padrino di William, è stato l’ultimo Re della Grecia prima che venisse proclamata la Repubblica, e anche se non ha battuto ciglio sulla decisione di far decadere la monarchia, l’uomo ha deciso di mantenere il titolo da Re.

In molti preferivano che Re Costantino avesse un cognome dopo l’avvento della Repubblica in modo che questo avrebbe sancito una volta per tutte la fine della monarchia ma questo non è accaduto.

Così, il Re ha abbandonato il trono nel 1974 ed ha lasciato la Grecia facendone poi ritorno soltanto nel 2013 assieme a sua moglie e dopo aver risolto molte controversie legali con lo stato greco.

Inoltre, Re Costantino, oltre ad essere il cugino di Re Carlo III era anche legato alla famiglia reale Spagnola in quanto la madre dell’attuale Sovrano di Spagna, Felipe VI altro non è che sua sorella.

L’ex e ultimo Sovrano della Grecia, è stato anche un ex vincitore olimpico avendo ottenuto la medaglia d’oro per la vela a soli 20 anni alle Olimpiadi di Roma ed è ricordato come uno dei migliori sportivi dell’epoca.

Nonostante tutto, molti cittadini greci lo hanno voluto ricordare, e per i più anziani l’uomo era buono come il pane e la sua storia rimarrà per sempre viva per via del fatto di essere stato l’ultimo uomo a regnare sullo stato ellenico.