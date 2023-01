Fare benzina, in Italia, sembra essere tornato a diventare un lusso. Dopo la decisione del governo di Giorgia Meloni, infatti, di tagliare lo sconto sulle accise introdotto dall’esecutivo di Mario Draghi, i prezzi dei carburanti sono aumentati di parecchio. Il fenomeno, però, non riguarda solo l’Italia, anzi. In Svezia, per esempio, il diesel costa mediamente 2,118 euro al litro, mentre la benzina verde, in Danimarca, tocca in media 1,914 euro al litro.

È la Finlandia, secondo i dati forniti dalla Commissione europea, però, a essere il Paese in cui si spende di più mediamente per riempire il serbatoio della macchina, mentre la Bulgaria è lo Stato in cui si devono sborsare meno quattrini.

La contro contromossa del governo di Giorgia Meloni per mettere un freno all’aumento dei prezzi dei carburanti, schizzati anche a 2,5 euro al litro (per il gasolio) in alcuni distributori sull’A1 da Roma a Milano, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti di casa nostra.

Dopo un primo no al ripristino dello sconto sulle accise, introdotto dall’esecutivo di Mario Draghi a marzo del 2022 per aiutare concretamente chi utilizza i mezzi personali per spostarsi, pare che, oggi, la prima presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica abbia lasciato aperto uno spiraglio a questa soluzione. D’altronde, non solo i prezzi di benzina e diesel potrebbero salire ancora, ma anche i benzinai hanno annunciato degli scioperi per il 25 e 26 gennaio contro il governo.

Se le cose non vanno bene in Italia sul fronte carburanti, tanto meglio non si è messi neanche a livello europeo. Secondo le stime sui prezzi settimanali fino al 9 gennaio, infatti, per un litro di gasolio, in Svezia, si devono sborsare mediamente 2,118 euro, mentre in Danimarca, per la benzina, si arriva 1,914 euro al litro.

Tantissimo, e tantissimo in più della media europea, così come si evince dai dati pubblicati oggi dalla Commissione europea in cui l’Italia, comunque, si fa ben valere. Se nell’Eurozona, infatti, il diesel costa 1,795 euro al litro e la senza piombo 1,719, e in tutta l’Unione europea 1,674 e 1,772, qui da noi si è saliti rispettivamente a 1,812 e 1,868.

A livello assoluto, la Finlandia è il posto in cui costa di più un pieno in Europa, mentre, per trovare un posto in cui il prezzo è minore (ma con un costo della vita e delle paghe decisamente più basse, per altro) si deve andare in Bulgaria.

I prezzi di gasolio e benzina medi in Europa

BENZINA DIESEL

Austria 1,570 1,743

Belgio 1,691 1,726

Bulgaria 1,317 1,487

Croazia 1,387 1,627

Cipro 1,379 1,582

R. Ceca 1,510 1,560

Estonia 1,713 1,734

Finlandia 1,908 2,084

Francia 1,851 1,899

Germania 1,714 1,820

Grecia 1,855 1,791

Ungheria 1,654 1,810

Irlanda 1,553 1,670

Italia 1,812 1,868

Lettonia 1,625 1,699

Lituania 1,479 1,644

Lussemburgo 1,492 1,573

Malta 1,340 1,210

Paesi Bassi 1,803 1,774

Polonia 1,399 1,635

Portogallo 1,661 1,599

Romania 1,277 1,473

Slovacchia 1,491 1,619

Slovenia 1,272 1,506

Spagna 1,616 1,681

Svezia 1,703 2,118