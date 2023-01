1332 euro in più dall’INPS, ricco bonus sul cedolino di questi pensionati: ecco per chi

Bonus sostanzioso per i beneficiari del trattamento previdenziale INPS: in arrivo 1332 euro in più per questa platea di pensionati.

Ci sono buone notizie in arrivo per i percettori dell’assegno previdenziale INPS che incasseranno un maxi-assegno a partire dal prossimo mese di febbraio. Purtroppo, a causa delle lungaggini nell’approvare la Manovra da parte del Governo, che ha ricevuto l’ok il 29 dicembre 2022 da parte del Senato, l’INPS non è riuscito ad aggiornare i sistemi di calcolo per procedere con la rivalutazione monetaria delle pensioni a partire dal mese di gennaio. Conseguentemente i pensionati si sono trovati un assegno previdenziale di importo non rivalutato.

Le promesse del Governo sono state disattese? Bisogna prestare pazienza ed attendere il mese di febbraio per incassare un cedolino previdenziale INPS rivalutato in base ai meccanismi di calcolo aggiornati. Secondo quanto annunciato e promesso dall’INPS, l’assegno previdenziale di febbraio sarà davvero più sostanzioso a seguito dell’applicazione concreta della rivalutazione monetaria a sette fasce.

Tuttavia, bisogna subito sottolineare il fatto che la percentuale di rivalutazione monetaria degli assegni previdenziali sarà pari al 5,3% dato che le pensioni hanno beneficiato dell’anticipo della rivalutazione pari a due punti percentuali. C’è una platea di pensionati che potrà beneficiare di un aumento pari a 1332 euro in più sul cedolino INPS. Ecco chi è la categoria di pensionati fortunati.

Pensioni INPS a partire dal mese di febbraio: accredito rivalutazione monetaria, conguagli, arretrati e bonus 75

Buone notizie in arrivo per i pensionati italiani che nel mese di gennaio non hanno potuto beneficiare della rivalutazione monetaria, ma gli aumenti si faranno sentire a partire dal mese di febbraio. A partire dai primi giorni del prossimo mese i cedolini INPS saranno di importo maggiore grazie alla rivalutazione monetaria, all’accredito degli arretrati, dei conguagli e del bonus 75.

Non tutti i titolari del trattamento previdenziale potranno beneficiare del bonus 75, che sarà accreditato solo ai titolari delle pensioni minime che abbiano compiuto i 75 anni. Le minime di importo pari a 525 euro aumenteranno a 600 euro. Per questa platea di pensionati la rivalutazione monetaria sarà “piena”.

Aumento pensioni 1332 euro in più dall’INPS: ecco chi sono i fortunati

C’è una platea di pensionati che potrà beneficiare di un ricco e sostanzioso incremento pari a 1332 euro. Una bella cifra! Ma chi sono i beneficiari? A beneficiare di questo ricco e sostanzioso aumento sono i pensionati che nel 2022 percepivano un assegno pari a 2500 euro lordi, ovvero 1906 euro netti. A partire dal 2023 i pensionati si vedranno accreditata una pensione pari a 2680 euro al lordo, ovvero 2017 euro al netto. L’incremento mensile netto sarà pari a 111 euro, che moltiplicati per 12 mesi, sarà di 1332 euro all’anno.

Gli assegni previdenziali a partire dal mese di febbraio 2023 saranno di importo rivalutato, ma al contempo sono incrementate le addizionali regionali e comunali, che ridurranno il netto dell’importo spettante.