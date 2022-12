Lutto a Ballando con le Stelle, purtroppo se n’è andato: le lacrime della Carlucci

Milly Carlucci in lacrime: purtroppo se n’è andato. L’annuncio è stato dato in diretta durante l’ultima puntata del noto programma Ballando con le Stelle.

La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato al pubblico che è morto ed è scoppiata in lacrime: la sua scomparsa ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti quanti. Oltre ai momenti di svago e di divertimento non sono mancati momenti di commozione e di tristezza durante l’ultima puntata del programma televisivo trasmesso su Rai 1. Ad un certo punto della conduzione la presentatrice del noto programma Ballando con le Stelle si è avvicinata ai cameramen ed ai tecnici e ha ricordato la scomparsa di un collega. Di chi si tratta? Scopriamolo.

Ballando con le Stelle: la finale

L’ultima puntata del programma Ballando con le Stelle, trasmessa venerdì 23 dicembre, è stata ricca di tensioni, divertimento, litigi e tanta commozione.

In fin dei conti, ci aspettavano che l’ultima puntata del noto programma in onda su Rai 1 fosse ricco si emozioni e suspence. Nonostante le coppie in gara fossero impegnate a competere a colpo di tacco, non sono mancati momenti di commozione e di bei ricordi.

La conduttrice oltre a ripresentare tutte le coppie di ballerini in gara, pronte a competere per aggiudicarsi il premio dell’edizione 2022, ha trovato lo spazio per ricordare e dare l’ultimo saluto ad un personaggio noto del programma. Cameramen, tecnici e regista sono stati tutti salutati dalla stessa Carlucci, ma mancava all’appello lui: se n’è andato per sempre. Milly prima ha voluto far intervenire Gabriel Garko accompagnato dalla sua maestra Giada Lini in merito alla sua decisione di ritirarsi dalla gara, poi la conduttrice ha voluto omaggiare l’ultimo saluto ad un uomo importante del programma, che è scomparso prematuramente.

Un abbraccio va alla famiglia del tecnico del suono Alessandro Galafati, che ci ha lasciati per sempre. La stessa Milly Carlucci ha annunciato:

“Un abbraccio alla famiglia di Alessandro Galafati tecnico del suono nostro che ci ha lasciato purtroppo”.

Tutti quanti, compresa la giuria e gli opinionisti, hanno ricordato Galafati omaggiandogli un caloroso e lungo applauso. È stato un momento di forte commozione a seguito della scomparsa del collega.

Ballando con le Stelle, la finale 2022: chi è la coppia vincitrice?

Oltre al momento di commozione, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata eletta la coppia vincitrice. È stata una puntata incandescente e scoppiettante, che ha visto sul podio la coppia bravissima composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

La vittoria della giornalista non ha convinto la giurata Selvaggia Lucarelli, la quale ha detto che la concorrente, nonostante la bravura dimostrata in pista, non è giusto che si sia ritrovata a gareggiare e a vincere l’edizione 2022. Il verdetto ha fatto infuriare anche il pubblico e le altre coppie di ballerini che hanno sempre partecipato attivamente e si sono impegnati per migliorare le proprie doti danzerine.