Ciclocross: Van der Poel si prende la sua rivincita, Van Aert secondo

Dopo il grande duello a Mol, vinto da van Aert, van der Poel si prende la sua rivincita andando a vincere a Gavere, 3° successo stagionale per il neerlandese tutti arrivati in Coppa del Mondo.



Grandissima vittoria del neerlandese che con quella di oggi sale a 145 trionfi nel ciclocross staccando il successo numero 31 in coppa del mondo ed il terzo stagionale dopo quello di Hulst e Anversa.

Van der Poel è andato in fuga fin da subito e nonostante un tentativo di recupero da parte di Pidcock e van Aert ha sempre controllato la gara con tranquillità ottenendo un trionfo meritato.

Il belga si è piazzato comunque al secondo posto davanti al campione del mondo Pidcock che oggi è sembrato sempre inferiore rispetto ai due grandi avversari.

Quarto e per pochissimo fuori dal podio Vanthourenhout che rosicchia comunque due punti rispetto a Sweeck che si piazza al sesto posto.

Sono 21 i punti di differenza in classifica tra i due quando mancano tre tappe al termine della coppa del mondo.

🥇 Matthieu Van Der Poel 🥇

How good was that ⁉️

What a battle between 3 of the greatest with MVDP coming out on top in Gavere! #CXWorldCup pic.twitter.com/di84CbmQHC

— UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 26, 2022