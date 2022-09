Luce e Gas, nuova norma: se non cambi contatore ti rovinano | Multe a raffica

Nuove norme per luce e gas con il cambio del contatore, importante per non rischiare di prendere multe salate e non solo.

Le nuove norme luce e gas prevedono un cambio di rotta per tutte le famiglie italiane, considerando tutto quello che sta per accadere e le previsioni per l’autunno non proprio positive. Con l’aumento delle bollette e la mancanza delle materie prime, ci sono non pochi dubbi in merito a quello che il Governo deciderà di fare e come regolarerà l’energia per ogni famiglia italiana.

A fronte di questo ci sono delle novità da non sottovalutare, per evitare l’applicazione di multe e sanzioni.

Razionamento dei consumi: quando inizia?

In questo periodo il Governo in uscita sta parlando spesso di razionamento dei consumi, con procedure diverse e particolari. Ovviamente, sarà compito del nuovo Governo prendere in mano la situazione ma gli esperti sono certi che ci sarà un razionamento dei consumi a partire da questo autunno.

La data di inizio non è ancora stata definita, ma le nuove normative invitano ad un cambio del contatore per evitare l’applicazione di multe e sanzioni.

Nuova norma Luce e Gas con cambio contatori

Per avere la certezza che durante le ore di punta venga veramente tagliata la corrente, l’Unione Europea ha pensato di introdurre i contatori intelligenti “smart meter”, studiati per ridurre il consumo in contrasto della crisi energetica in atto.

La sostituzione dei contatori vecchi con quelli nuovi tecnologicamente avanzati è già stata attuata in varie parti in Europa come confermato da Arera. L’Italia è stata considerata come il primo paese per il numero di contatori smart esistenti, infatti se ne contano più di 35 milioni.

Ma cosa significa “smart metering”? Si tratta di una soluzione intelligente per la tele lettura a distanza e non solo. Infatti, l’installazione dei nuovi contatori porterebbe all’utente non pochi vantaggi come la riduzione di costi e operazioni di gestione agevoli.

Non solo, tutto verrà gestito in maniera automatica e senza la necessità di un controllo sul posto. Il cliente avrà a disposizione i suoi consumi reali così che non vengano razionati, in questo momento di crisi energetica senza precedenti.

Lo scontro in Ucraina ha portato ad un effetto domino devastane e la riduzione delle materie prime è oramai un fatto concreto. L’Unione Europea sta mettendo in campo alcune soluzioni come il taglio dell’elettricità in alcune ore del giorno o soluzioni intelligenti per una vita tranquilla.

Il piano d’azione ha come obiettivo la decisione della fascia oraria per il limite della corrente, sicuramente tra le ore 8 e le ore 19. Chi non seguirà le nuove normative dovrà fare i conti con multe e sanzioni salatissime, che superano di gran lunga il costo della bolletta di fine mese.

Consumo energia, cosa fare con gli elettrodomestici?

Il taglio dei consumi per famiglia sarà obbligatorio nelle ore definite dall’Unione Europea e sarà sicuramente vietato utilizzare elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie nello stesso momento. I contatori intelligenti dovrebbero aiutare le famiglie a non superare la soglia, così da tenere sotto controllo i consumi giornalieri.