Lumache in giardino, se vuoi disfartene in 1 minuto usa questa spezia | Ce l’hai in cucina

Adorabili e simpatici molluschi come chiocciole, limacce e lumache in giardino o nell’orto potrebbero distruggere le piante con la loro voracità.

Puntualmente, specie a primavera quando i germogli teneri e freschi attirano le lumache, ci chiediamo come possiamo disfarcene in poco tempo.

I prodotti chimici possono danneggiare orto e giardino contaminando le colture. Ciò che serve sapere è se esistono metodi naturali per salvare le piante evitando sostanze tossiche. Bisogna agire in fretta: le lumache possono distruggere un raccolto o un giardino in una sola notte.

Segui i nostri consigli.

Allontana le lumache in giardino con metodi naturali

Per allontanare le lumache bisogna, innanzitutto, capire cosa non sopportano.

Stanno alla larga da sale, sabbia, segatura, cenere, fondi di caffè: tutte sostanze che disidratano il loro corpo costituito per il 90% da acqua. Perciò, basterà sistemare barriere con queste sostanze nei punti di accesso del giardino o dell’orto aggiungendo noci o gusci d’uovo tritati.

I gusci d’uovo si possono anche cospargere sul terriccio: sono taglienti e fastidiosi per le lumache e, oltretutto, forniscono calcio al terreno.

Il rame è un altro materiale che le lumache detestano perché, se entra in contatto con il loro muco, emette segnali fastidiosi per loro: sono come una piccola scossa. Puoi sistemare fili di rame intorno a colture e piante aggiungendo dischetti di carta vetrata.

Come accennato, uno degli odori più detestati dalle lumache è il caffè: usa un nebulizzatore e spruzzalo freddo sulle piante oppure cospargi i fondi del caffè attorno alla pianta da proteggere.

Usa spezie ed erbe aromatiche per sbarazzarti delle lumache

Si può creare una barriera contro l’invasione delle lumache in giardino e nell’orto in modo ancora più semplice e naturale. Basta coltivare piante i cui profumi risultano particolarmente sgradevoli ai simpatici molluschi.

Le spezie e le piante aromatiche più odiate dalle lumache sono salvia, ortica, aglio, peperoncino. A questi aggiungiamo pure rosmarino, menta, prezzemolo, finocchio e basilico.

La barriera naturale puoi crearla macerando queste erbe aromatiche per poi irrorare il terreno e le zone verdi prima di andare a letto. In questo modo, non solo terrai alla larga le lumache ma potrai liberarti anche di formiche e afidi.

Se scegli di usare il peperoncino, prepara il macerato in questo modo:

Sciogli due peperoncini in un litro d’acqua;

Frulla e lascia in posa per 12 ore;

Filtra il tutto.

Attenzione: non usare l’infuso di peperoncino sui fusti di cetrioli e pomodori ma esclusivamente sul terreno circostante.