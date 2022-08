Lula promette un grande piano di lavori pubblici per rivitalizzare l’economia

L’ex presidente del Brasile Lula, si dichiara convinto che Bolsonaro si atterrà al risultato in caso di sconfitta alle presidenziali di ottobre.

Creare posti di lavoro, proteggere l’Amazzonia, promuovere l’inclusione sociale e la diplomazia brasiliana saranno i pilastri della politica di Luiz Inácio Lula da Silva se vincerà le elezioni di ottobre e tornerà al potere per un terzo mandato, come prevedono i sondaggi. Ora che la campagna è ufficialmente iniziata, l’ex presidente ha delineato i suoi piani lunedì durante un’apparizione davanti alla stampa internazionale a San Paolo.

Lula ha promesso che, se diventerà presidente, promuoverà un importante piano di lavori pubblici per creare posti di lavoro

Lula ha promesso che, se diventerà presidente, promuoverà un importante piano di lavori pubblici per creare posti di lavoro e porre fine all’estrazione illegale in Amazzonia. Favorito ai sondaggi, la sinistra si è dichiarata convinto che il presidente, Jair Bolsonaro, si atterrà al risultato. Lula guida le urne con un comodo vantaggio (18 punti), ma in calo.

Le ricette della sinistra per “aggiustare il Brasile”, come dice spesso, sono riedizioni delle politiche che ha applicato tra il 2003 e il 2010. Lula ha insistito per mesi sul fatto che, con lui, i brasiliani erano più felici e vivevano meglio di adesso. Il presidente Bolsonaro aprirà questa tornata di interviste ai candidati del principale telegiornale notturno della televisione brasiliana, Jornal Nacional.

Mancano 41 giorni alle elezioni tra i due leader politici più amati e odiati del Brasile, un’elezione molto aspra per la bellicosità mostrata dal bolsonarismo, la paura di attacchi violenti e la velocità con cui circolano disinformazione e notizie false. Anche il Brasile si presenta a queste elezioni con un’economia zoppicante, ma che comincia a dare segnali positivi, e 33 milioni di persone che soffrono la fame (il 16% della popolazione).

In caso di vittoria “creeremo molta occupazione”, ha promesso Lula, precisando che il suo governo darebbe “il calcio d’inizio con un grosso investimento in opere pubbliche” a cui vorrebbe che l’iniziativa privata si unisse. Il candidato di sinistra, che ha presieduto il Brasile negli anni del boom, ha voluto sdrammatizzare l’attuale situazione ricordando lo scenario del 2003, quando fu insediato alla presidenza: “Per me non è nuovo ricevere il Brasile con un’inflazione alta, allora lo ero nel 12%, o con tassi elevati, erano al 24%”. Ora l’aumento dei prezzi è quasi del 12% e il prezzo del denaro è del 13,75%.

Afferma che il compito è enorme perché il peso dell’industria, che offriva occupazione di qualità, non è più quello di prima. Per lubrificare i suoi rapporti con il potere economico, Lula ha nominato l’ex governatore Geraldo Alckmin come suo candidato alla vicepresidenza, un simbolo del centrodestra che Bolsonaro ha abbattuto alle urne quattro anni fa. Se eletto, Lula vorrebbe modificare l’accordo commerciale tra il Mercosur e l’Unione Europea, già concordato ma non ratificato.

Ha anche promesso di aumentare il salario minimo “perché è il modo migliore per far crescere l’economia”

Ha anche promesso di aumentare il salario minimo “perché è il modo migliore per far crescere l’economia” e che non privatizzerà nessuna società pubblica. Ha chiarito di essere contrario al tetto di spesa, ma ha aggiunto che eserciterà la responsabilità fiscale: “Uno Stato serio non può spendere più di quello che ha”. Il candidato del PT è stato molto preoccupato per le fake news.

Nei giorni scorsi il bolsonarismo si è mobilitato per trasmettere clip montate dei suoi interventi pubblici per mostrarlo come un candidato che difende il picchiare le donne, intende chiudere i templi evangelici o bere eccessivamente. Uno dei grandi timori generati da queste elezioni è la reazione del presidente e dei suoi più radicali sostenitori di fronte a un’ipotetica sconfitta. Bolsonaro ha smesso di criticare il sistema di voto e sabato ha detto che, se perde, lo accetterà: “Sono in missione per essere rieletto, se è quello che succede. Altrimenti lo rispetto”.

Per Lula l’estrema destra “è una brutta copia di Trump”, ma ha aggiunto: “Sono certo che il risultato elettorale sarà accettato”, riferendosi anche a Bolsonaro.E l’ambiente ha occupato buona parte della breve introduzione che ha fatto prima di rispondere alle domande dei media stranieri per più di un’ora.

Lula ha promesso di inserire la questione tra le priorità di un eventuale governo — “ci occuperemo della questione climatica come mai prima d’ora” — e di porre fine all’estrazione illegale, contrariamente a Bolsonaro, che la difende e vorrebbe autorizzarne lo sfruttamento delle terre indigene. Per Lula, “se il mondo è disposto ad aiutare, tenere un albero in piedi in Amazzonia può essere meglio di qualsiasi altro investimento”.