Liverpool, entra in casa e uccide bimba di 9 anni: due feriti

A Liverpool un uomo è entrato in una casa di Kingsheath Avenue, sparando un colpo al petto di una bimba di 9 anni. Feriti un uomo e una donna, niente da fare per la piccola.

Tragedia nel quartiere di Dovecot, a Liverpool. Un uomo, armato di pistola, è entrato in un’abitazione uccidendo una bambina di 9 anni e ferendo un uomo e una donna. La polizia locale rimane sulle tracce del Killer: è caccia all’uomo

Omicidio a Liverpool: morta una bambina di soli 9 anni

La polizia di Merseyside ha chiuso tutte le possibili uscite dalla zona, rinforzando i controlli e posizionando posti di blocco in tutta la contea. E’ partita la caccia all’uomo a Liverpool, dove un killer nelle scorse ore si è introdotto in un’abitazione di Kingsheath Avenue, armato di pistola.

L’episodio nella serata di ieri, 22 agosto, intorno alle 21:30. Una volta in casa, l’uomo ha sparato al petto di una bambina di soli 9 anni, ferendola fatalmente. Niente da fare per la piccola, morta poche ore dopo la sparatoria in ospedale a causa delle ferite inflitte dal colpo d’arma da fuoco.

Il killer ha inoltre sparato ad altre due persone, un uomo e una donna, che sono rimasti gravemente feriti. Meno gravi le condizioni della donna, colpita a una mano, mentre l’uomo avrebbe riportato una ferita all’addome.

Liverpool, la polizia sulle tracce del killer

Un omicidio che ha gettato nello sconforto tutto il vicinato e la comunità. Lo si intuisce dalle parole dell’assistente capo della polizia Jenny Sims, il quale ha recentemente parlato dell’episodio come “scioccante“.

Anche residenti della zona hanno collaborato con le forze dell’ordine, fornendo tutti i dettagli necessari per riuscire a mettere le mani sull’assalitore. Lo ha riferito il parlamentare Ian Byrne.

Non è noto ancora il nome della giovane vittima, ma questo non è il primo episodio di violenza nella città di Liverpool. La scorsa domenica infatti, una 28enne, Ashlwy Dale, è stata uccisa anch’essa da colpi d’arma da fuoco nel quartiere di Old Swan.

Sempre ad agosto, sempre durante una sparatoria, era morto Sam Rimmer. Anche in questo caso la polizia non è riuscita ancora ad arrestare gli assassini.

Anche Keir Starmer, leader dei laburisti, ha espresso la sua solidarietà alla famiglia della vittima con un post su twitter. “I miei pensieri vanno alla famiglia della bimba. Una notizia devastante, per loro e per la loro comunità“.