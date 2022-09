Lukaku sta bene ma partirà dalla panchina nella sfida con la Roma

Arrivano buone notizie dall’infermeria dell’Inter, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi Romelu Lukaku hanno dato i risultati sperati ed il bomber belga è pronto al ritorno in campo, partirà con ogni probabilità dalla panchina nella sfida di sabato contro la Roma



Dopo tanta attesa l’Inter è finalmente pronta a riabbracciare Romelu Lukaku, il bomber belga ha superato i problemi muscolari ed è pronto a rientrare per aiutare i nerazzurri in un momento di grande difficoltà.

La squadra di Simone Inzaghi ha perso terreno rispetto alle squadre di vertice della Serie A e la sfida di sabato contro la Roma diventa già fondamentale per il destino dei nerazzurri.

Lukaku ha avuto il via libera dai medici ma in questa situazione la prudenza non è mai troppa, il belga sarà convocato per la sfida contro la Roma ma partirà sicuramente dalla panchina lasciando spazio a Lautaro Martinez e Edin Dzeko, quest’ultimo al momento favorito rispetto a Joaquin Correa.



In questi giorni il club milanese sta trattando con il Chelsea per cercare di prolungare l’anno di prestito, Lukaku vuole fortemente l’Inter con l’obiettivo di mantenere la promessa fatta ai propri tifosi, riportare i nerazzurri in testa alla classifica di Serie A.

Lukaku sarà convocato per la sfida con la Roma

In un avvio di campionato difficile e deludente l’Inter si prepara a sfidare la Roma di Jose Mourinho con l’obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica.

Il gigante belga verrà probabilmente risparmiato nel match con i capitolini con Inzaghi che dovrebbe concedergli soltanto qualche minuto nel finale per riprendere confidenza con il campo.

Più probabile un impiego del classe ’93 dal primo minuto nella sfida con il Barcellona, match assolutamente fondamentale per decidere il destino dei nerazzurri in Champions League.

In un girone letteralmente dominato dal Bayern Monaco, catalani e lombardi sono pronti a giocarsi il secondo posto in una doppia sfida che si preannuncia spettacolare e dall’alto tasso tecnico.

Lukaku è il partner d’attacco ideale di Lautaro Martinez, con l’argentino infatti “Big Rom” ha già dimostrato di avere un’intesa perfetta, i due sono stati gli artefici principali della straordinaria cavalcata scudetto fatta sotto la gestione Antonio Conte.

L’Inter riabbraccia il proprio centravanti, Inzaghi ora deve ritrovare la sua Inter con l’obiettivo di rientrare a pieno nella lotta scudetto prima della sosta per il Mondiale in Qatar.