Germania: Merz accusa i rifugiati ucraini di “turismo sociale”

In Germania Friedrich Merz, capo della CDU, ha usato, senza dati né fonti, un’espressione usata dall’estrema destra per riferirsi ai rifugiati.

Il capo dell’opposizione in Germania, il democristiano Friedrich Merz, ha suscitato un’ondata di indignazione accusando i profughi ucraini di dedicarsi al “turismo sociale” beneficiando dei benefici sociali tedeschi e facendo poi ritorno nel loro Paese. I ministri del governo di Olaf Scholz e importanti leader politici di diverse formazioni hanno criticato le sue dichiarazioni, rese pubbliche lunedì sera in un’intervista al tabloid Bild.

La reazione alle sue parole, che usano la stessa espressione usata dall’estrema destra durante la crisi dei rifugiati del 2015, ha portato Merz a scusarsi pubblicamente sui suoi social network. “Attualmente stiamo assistendo a una sorta di turismo sociale di questi rifugiati. Dall’Ucraina alla Germania, dalla Germania all’Ucraina e ancora dall’Ucraina alla Germania”, ha assicurato il successore di Angela Merkel alla guida della Cdu.

Merz non ha fornito dati o fonti a sostegno delle sue affermazioni. Il leader conservatore ha parlato del fatto che il governo dei socialdemocratici, dei verdi e dei liberali non applica le regole del sistema di asilo ai rifugiati ucraini, ma fornisce loro un accesso diretto alle prestazioni sociali dal momento in cui arrivano sul territorio tedesco.

Secondo il suo resoconto, ciò ha indotto gli ucraini a recarsi in Germania solo per riscuotere prestazioni sociali e quindi tornare nel loro paese.Le osservazioni di Merz arrivano in un momento in cui i tedeschi sono sempre più preoccupati per l’aumento dei prezzi dell’energia e l’impatto della guerra in Ucraina sulla loro economia.

Il Paese si prepara a un inverno complicato in cui per la prima volta non scorre il gas russo con cui funziona metà degli impianti di riscaldamento del Paese. Si stima che le bollette del gas possano raddoppiare o triplicare. Martedì mattina, Merz ha scritto su Twitter che si rammarica della sua scelta di parole.

“Il turismo sociale”, dice, è una “descrizione imprecisa di un problema che si può osservare in casi isolati”. Secondo la sua spiegazione, la sua critica era diretta alla mancanza di registrazione e controllo dei profughi da parte del governo Scholz. “Lungi dalla mia intenzione era quella di criticare i profughi dall’Ucraina, che affrontano un destino difficile”. “Se la mia scelta delle parole è percepita come offensiva, mi scuso in ogni modo”, conclude.

Merz ha sostituito il precedente leader della Cdu dopo la clamorosa sconfitta elettorale alle elezioni politiche dello scorso settembre. L’economista è stato per anni il grande rivale interno della Merkel, che ha criticato per le sue politiche sociali. L’ex cancelliere è riuscito a metterlo da parte e ha lasciato la politica e si è concentrato per un po’ sulla sua carriera nel mondo della finanza.

Dal suo ritorno sulla scena politica, nel 2018, ha difeso un ritorno alle “essenze” del partito. La sua vittoria al congresso della CDU è stata interpretata come uno spostamento a destra della formazione. Il ministro dell’Interno, la socialdemocratica Nancy Faeser, ha definito “deplorevole” che il leader conservatore si stia “agitando contro i bambini e le donne ucraine in fuga dalle bombe e dagli attacchi di Putin”.

Sul suo account Twitter, il capo della sicurezza interna in Germania accusa il conservatore di usare la stessa espressione dell’estrema destra, qualcosa che è “indegno di qualsiasi democratico”. Alle parole di Merz ha reagito anche Marco Buschman, ministro della Giustizia e membro del Partito Liberale. “Il fatto che le persone viaggino tra la Germania e l’Ucraina, a volte mettendo a rischio la propria vita, non è turismo sociale.

Forse è solo preoccupazione per i propri cari, marito o padre che prestano servizio nell’esercito? “Come si inserisce davvero nella decantata solidarietà dell’Unione [l’alleanza della CDU con il suo partner bavarese CSU] con l’Ucraina che Friedrich Merz parli di turismo sociale nel contesto delle persone in fuga da questa terribile guerra di aggressione?”, ha chiesto il presidente di Los Verdes, Ricada Lang, sul suo account Twitter.

Nell’intervista con Bild, Merz ha anche affermato che se il governo federale tratta allo stesso modo tutti gli obiettori di coscienza alla mobilitazione militare in Russia, i problemi saranno ancora maggiori. Il suo partito è “radicalmente” contrario, ha detto. Il ministro dell’Interno ha annunciato sulla Frankfurter Allgemeine che i disertori russi minacciati di severa repressione in patria riceveranno protezione internazionale in Germania. Il Paese sta discutendo la creazione di una nuova procedura di emergenza per accogliere le persone in fuga dalla chiamata di Mosca.