“Era un gigante buono…”, Maria de Filippi col cuore distrutto: se n’è andato all’improvviso

Pochi giorni fa una notizia ha scosso profondamente l’amatissima conduttrice Maria De Filippi, una tragedia che nessuno si aspettava. Quest’ultima è rimasta scioccata dall’accaduto, tanto da reagire così all’ultimo saluto.

Una triste tragedia ha colpito Maria De Filippi, che ha dovuto fare i conti con una situazione inaspettata che le ha davvero fatto male al cuore.

La sensibilità della conduttrice, che spesso mostra il suo lato tenero anche in tv, si è palesata anche stavolta, nonostante la situazione non fosse davvero delle migliori. Il suo gesto ha stupito tutti, in un momento in cui la tristezza ha pervaso l’animo di molti. Ecco cosa ha fatto la conduttrice di Uomini e Donne.

Maria De Filippi: il gesto al funerale di Manuel Vallicella

Tutti sono rimasti sconvolti quando improvvisamente è arrivata la notizia della morte di Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne che da un po’ si era allontanato dalla tv.

La sua esperienza televisiva iniziò nel 2016, quando prima come corteggiatore e poi come tronista partecipò al dating show.

Una notizia che ha sconvolto tutti quella della morte di Manuel Vallicella, tatuatore di 35 anni.

Le cause della morte improvvisa di Manuel non sono state confermate, ma le voci parlano di una brutta depressione che lo aveva colpito dopo la scomparsa di sua madre.

Si parla di suicidio, ma è solo un’ipotesi, la causa vera e propria forse non la sapremo mai.

Quello che sappiamo è che Manuel era molto amato da amici e famiglia, che lo hanno salutato il 23 settembre durante il suo funerale.

In questo giorno così particolare, anche Maria De Filippi ha voluto salutare Manuel, ma non con la presenza bensì con un bel mazzo di fiori bianchi, che la famiglia del ragazzo ha posto sull’altare vicino al feretro.

Un gesto molto apprezzato dalla famiglia Vallicella, che ricorda Manuel come una persona sensibile e introverso, ma meraviglioso. Come dicono i nipoti, che lo ricordano come:

“Un gigante buono, uno zio amorevole, gentile e fragile e vulnerabile”.

Il triste saluto del fratello di Manuel: “Salutami mamma”

Sono tanti i messaggi affettuosi e di cordoglio che stanno arrivando in questi giorni per Manuel Vallicella, tra cui quello commovente del fratello.

Cristian Vallicella ha deciso di pubblicare una bellissima foto insieme al fratello Manuel, sorridenti e abbracciati, per ricordarlo con un messaggio davvero toccante.

Cristian saluta Manuel, ricordandogli di salutare la loro mamma, scomparsa nel 2019. Il messaggio dice: “Insieme eravamo tanto. Ora però dillo tu a mamma cosa hai fatto…perché questa volta non posso esserci io a parlare anche per te e rischiare di prendere due ceffoni in più, anche se proverò a difenderti ancora. Prendiamo questo rum e brindiamo insieme come ieri. A te che sei…Salutami mamma. Ciao Manuel, fratello mio”.

Anche la cestista Valentina Vignali, grande amica di Manuel, ha voluto ricordarlo con un gesto molto bello.

La giovane influencer ha deciso di tatuarsi una “M” con un cuoricino sul braccio, per ricordare per sempre il legame che avevano lei e Vallicella: “Te l’avevo promesso. Dovevo farlo da te, forse avremmo scelto un disegno insieme, o ci saremmo fatti una stronzata uguale. Alla fine invece ci sei finito tu sul mio braccio”.