Lukaku si propone all’Inter, ma arriva l’offerta del Bayern Monaco

Un anno difficilissimo per Romelu Lukaku che non ha nessuna intenzione di rimanere un altro anno a Londra e vorrebbe tornare a vestire nerazzurro.

Campione d’Italia e trascinatore di Antonio Conte con l’Inter, “Big Rom” ha avuto un rendimento da top player tanto da convincere il Chelsea a versare oltre 110 milioni nelle casse dei campioni d’Italia per riportarlo in Premier League.

Stagione deludente e negativa per i “Blues“, mai in lotta per il campionato e fuori ai quarti di finale di Champions League con Lukaku sempre in panchina in tutti i big-match della stagione

🚨 #Lukaku–#Inter, the current framework for the possible return to ⚫🔵:

📑 Onerous loan (about €15M) with buy option between €50/60M

💰 €7M net

⌚ By the end of June

Negotiation still difficult, but the parties will try to find a solution. 🐓⚽ #CFC #Transfers pic.twitter.com/a0tWDn1QF5

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 30, 2022