Lukaku-Inter, è fatta!

Giornate intense per l’Inter di Giuseppe Marotta che dopo aver ufficializzato il rinnovo a Simone Inzaghi, nella notte, ha chiuso la trattativa con il Chelsea per riportare Romelu Lukaku a Milano.

Prende forma la nuova Inter di Simone Inzaghi che con un calciomercato da protagonista si sta preparando al meglio per la nuova stagione di Serie A in cui proverà a riprendersi lo scudetto vinto qualche mese fa dai rivali cittadini del Milan

Il club nerazzurro ieri ha annunciato il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2024 e all’apertura ufficiale del calciomercato (fissata per il 1 luglio) ufficializzerà anche gli acquisti di Asllani e Bellanova, ormai ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter.

Sembrava impossibile qualche mese fa, eppure il grande lavoro di Marotta ha reso realizzabile la trattativa, Romelu Lukaku dopo un solo anno a Londra tornerà a Milano dove riabbraccerà i suoi vecchi compagni e proverà a riprendersi i panni di leader dell’Inter.



Dopo una lunga trattativa Chelsea ed Inter hanno trovato un accordo sulle base di un prestito oneroso a circa 8 milioni di euro all’anno con i Blues che si liberano di un ingaggio pesante per un calciatore che non è mai riuscito ad inserirsi negli schemi offensivi di Tuchel.

Quello di Marotta può essere definito a tutti gli effetti un miracolo sportivo; il direttore sportivo nerazzurro infatti riprende in prestito un calciatore che soltanto 12 mesi fa aveva venduto per una cifra vicina ai 120 milioni di euro.

DEAL DONE✅ Inter Milan have re-signed 29 year old Romelu Lukaku on loan from Chelsea for €8M + Add ons. There is NO buy obligation or option clause… Last year The Blues signed the Belgian for £100M, less than 12 months later he’s back at Inter Milan👀⚽️ #lukaku #inter pic.twitter.com/O9NsY2A5EB

— Transfers (@Transfers) June 21, 2022