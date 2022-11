Lukaku è ancora infortunato, non ci sarà contro il Canada

Non finiscono i problemi per Romelu Lukaku, il centravanti dell’Inter ha saltato tutta la prima parte di stagione per un infortunio e non sarà presente all’esordio del suo Belgio in Qatar.

Il numero 9 salterà sicuramente la sfida con il Canada e proverà a tornare disponibile per la seconda sfida in programma contro il Marocco



Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo di Romelu Lukaku, il belga invece ha ancora problemi muscolari e non prenderà parte alla prima sfida ai mondiali del suo Belgio contro il Canada.

Brutta tegola per Roberto Martinez che perde il suo attaccante migliore a pochi giorni dall’esodio a Qatar 2022.

Brutte notizie, di conseguenza, anche per l‘Inter, i nerazzurri non hanno mai potuto sfruttare l’esplosività del classe ’93 in questo avvio di stagione con Lukaku che non è stato quasi mai a disposizione di Simone Inzaghi.

Dopo essere tornato in campo, con gol, nella sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen il belga si è nuovamente fermato per un problema muscolare e da quel momento in poi non è più tornato in campo.

🚨 Romelu Lukaku has been ruled OUT of Belgium’s first 2 World Cup games with injury. ❌🇧🇪#Lukaku #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/rf4MAUrFb9 — EverythingFootball97 (@EFootball97) November 20, 2022

Lukaku ancora out, salta le prime due partite

Inizia con tante incognite il mondiale in Qatar, tanti infatti i top player che arrivano in pessime condizioni fisiche all’appuntamento più atteso della stagione.

Il Belgio dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, Martinez spera di recuperarlo per la sfida contro il Marocco ma le sensazioni per il momento rimangono abbastanza negative.

Il bomber belga sta effettuando allenamenti individuali in queste ore per cercare di superare definitivamente un fastidio al polpaccio che lo sta condizionando dall’inizio della stagione.

Tornato all‘Inter in estate dopo la sfortunata parentesi al Chelsea il gigante classe ’93 non è mai riuscito a giocare con continuità in questi mesi ed anche in questo mondiale le cose nona sembrano iniziare con il piede giusto.

Il Belgio farà il suo esordio nella competizione nella serata di mercoledì quando sfiderà il Canada nel primo match valido per il Gruppo F.

De Bruyne e compagni affronteranno alla seconda giornata il Marocco e chiuderanno le fasi iniziali sfidando la Croazia nel match, sulla carta, decisivo per il primo posto nel girone.

Lukaku proverà a recuperare per la seconda partita, al momento però il Belgio dovrà fare risultati senza l’attaccante migliore della rosa.