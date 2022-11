Suor Cristina, vita stravolta: “Non sono più suora” | Perché ha lasciato il convento

Suor Cristina ha deciso di rivoluzionare completamente la sua vita e ha lasciato il convento: cosa l’ha spinta a farlo?

Suor Cristina negli ultimi 14 anni l’abbiamo conosciuta per il suo sorriso rassicurante e per la sua voce intensa. Amante della musica e della fede, oggi qualcosa nel suo percorso di vita è completamente cambiato. È stata un grande personaggio televisivo che ha saputo conquistare il pubblico con la sua allegria e con questa voglia di trasmettere tutto l’amore possibile attraverso note e musica. Oggi si è presentata a Verissimo e ha svelato qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta: la sua vita è stata completamente rivoluzionata.

Chi è Suor Cristina?

Uno dei personaggi più amati e che ha fatto la storia della televisione italiana, perché sicuramente è stata una sorpresa il fatto che una suora amasse così tanto esibirsi e cantare. La sua esibizione nel 2014 a The Voice è diventata virale vincendo il talent con l’aiuto del suo coach J.Ax.

Classe 1988 e siciliana doc, nel 2012 ha deciso di prendere i voti partecipando fin da subito a non pochi programmi televisivi. Subito dopo la vittoria a The Voice ha iniziato una carriera a carattere internazionale, esibendosi al Today Show a New York e poi in Vaticano al Concerto di Natale.

Un successo planetario per la giovane suora dal sorriso travolgente e ottimista. Nel 2015 ha pubblicato il suo album in Giappone e ha avuto un grandissimo successo, per poi prendere parte a non pochi musical e programmi televisivi. Poi è stata chiamata a Ballando con le Stelle e negli Stati Uniti a The World’s Best sulla CBS.

Insomma, la vita di Suor Cristina è a base di musica e preghiere. Nonostante la sua parte da suora resta dentro di lei, fuori oggi è un’altra persona.

Cristina Scuccia lascia il convento: la sua nuova vita

Nella puntata odierna di Verissimo si è presentata Cristina Scuccia, una bellissima ragazza dal volto felice e il sorriso sempre travolgente. Impossibile non riconoscerla, ma la Suor Cristina che tutti abbiamo amato è un’altra persona:

“Non faccio più parte delle suore orsoline”.

Ha detto di essere solo Cristina anche se Suor Cristina è sempre dentro di lei, ringraziandola per tutto quello che ha fatto in questi anni di vita:

“Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente”

Non ha più il velo perché ha lasciato la sua vita da suora dopo 15 anni di intensa vita religiosa. Anni che ricorda con grande amore e che ripeterebbe sicuramente: ma un giorno da un momento all’altro tutto è cambiato.

La chiamata è arrivata nel 2008 e poi pian piano dentro di lei ha sentito di dover intraprendere un percorso diverso. Ovviamente, durante l’intervista con la Toffanin a Verissimo ci ha tenuto ad evidenziare che è sempre riuscita a portare avanti il suo amore per la musica e il suo mondo religioso in parallelo.

A maggio del 2008 è arrivata la mia chiamata. Ho avuto un periodo di riflessione come tutte le sorelle. Questo per capire se era la strada giusta. Ricordo con affetto quegli anni e posso soltanto spendere belle parole. Sono molto emozionata a rivedere le immagini di questi anni.

“Le sorelle hanno cercato di proteggermi. Però l’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me. Erano troppo protettive diciamo. Il successo però non ha messo in crisi la mia vocazione”

In pochi anni ha rivoluzionato tutto, oggi si occupa ancora della sua musica e non intende rinnegare il passato. Cosa vorrebbe dal futuro? Continuare a cantare ma sotto una veste differente.