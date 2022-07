Luigi Strangis, l’imprevedibile annuncio dopo la vittoria ad Amici: fermato dai carabinieri

Il vincitore di “Amici” e la notizia shock. Luigi Strangis ermato dai carabinieri, ci racconta cosa è successo nei retroscena, durante un’intervista.

Il talento vincitore di Amici 21 ha raccontato, durante un’intervista, di esser stato fermato dai carabinieri. Ma cosa è successo? Il giovane Luigi ce lo racconta durante un’intervista con la Cuccarini, in cui spiega la vicenda ai suoi fan, durante il format “Dimmi di te”.

Tra le varie risposte alle domande, tra cui qualche confessione sulla sua piccola crisi durante il programma televisivo, raccontando i difficili retroscena della finale, rendendo partecipi chi lo ha seguito durante la sua meravigliosa esibizione delle problematiche incombenti.

“Il momento più difficile è stata la settimana prima della finale perchè ho lavorato davvero tanto. Ho cercato di fare tutto e avevo ansia ma mi sono ripreso ed è andata bene. Da piccolo ero un bambino attivo, la musica mi ha sempre accompagnato ma non sono cambiato più di tanto.” ha rivelato il giovanissimo Luigi.

Il vincitore di “Amici” ed il fortuito incontro

Il ventunenne calabrese, durante la sua intervista con una felicissima Lorella Cuccarini, ha esordito proprio così: “Sono stato fermato dai Carabinieri!” con un sorriso innocente degno di videocamere.

Sembra infatti che il ragazzo sia stato fermato poiché attirava a sé molti fan che richiedevano un videomessaggio, o un autografo. Le risate che hanno accompagnato l’argomentazione e che hanno fatto divertire anche la Cuccarini hanno tranquillizzato gli ascoltatori della puntata.

“Ero alla Corte di Cassazione per un evento. Molti si sono avvicinati a me per avere dei video per le mogli e i figli”

Ha dunque dichiarato che gli stessi poliziotti siano stati carini ad avvicinarsi per domandare un saluto per le figlie, o per le mogli fan del giovane vincitore e ha continuato dicendo di quanto sia stato bello chiacchierare con gli uomini, che intanto, svolgevano il loro lavoro.

Luigi Strangis, il volto della finale

“Qual è stata la chiave del tuo successo” è stata una delle domande della Cuccarini a Luigi Strangis. Il talento di Amici 21 ha risposto così:

“Ad Amici ho fatto quello che mi piaceva di più. Mi sono semplicemente divertito. Se sono arrivato fin qui, credo sia anche per questo motivo. Mi piace un sacco ricercare dei suoni nuovi e, soprattutto, crearne uno che mi rappresenti“.

Il ragazzo giovanissimo, classe 2001, ha infatti parlato e reso partecipi a 360 gradi i suoi fan della sua musica, del suo stile, della creazione dei pezzi tanto amati e dei retroscena della scuola di Amici.

Ha parlato di sè senza veli, ricordando all’Itali di essere un giovane ragazzo con dei sogni nel cassetto e tante ambizioni che speriamo posa raggiungere il più prest possibile.