Luigi inchiodato in pieno, ha perso la testa per l’altra ragazza ad Amici: povera Carola | VIDEO

Luigi Strangis ha alzato il trofeo di Amici 21. Dato per favorito sin dall’inizio, in casetta aveva stregato Carola ma oggi sembra averla dimenticata del tutto. Vediamo perché.

Per Luigi di Amici è un momento d’oro: tra ospitate tv e tour per promuovere la sua musica.

Luigi e Carola ad Amici

Nel corso di Amici 21, ha appassionato molto i fan del programma, la relazione tra Luigi Strangis, decretato poi vincitore del talent e la ballerina Carola. Quest’ultima, in molte occasioni, ha mostrato il suo interesse in modo palese nei confronti del cantante.

Luigi, per contro, non ha mai ricambiato se non come amico. Tanto che le ha dato un bel due di picche proprio nel corso di Amici.Una volta terminato il talent è stato proprio Luigi Strangis ad aver affermato di non voler escludere del tutto un futuro con Carola Puddu.

Il vincitore del talent, infatti, ha rivelato a Novella 2000 di sentirsi spesso con la ballerina e poi ha aggiunto:

“È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai”.

Un detto e non detto che fa ben sperare chi, nel corso del programma, era diventato fan della coppia e spera in un loro possibile avvicinamento.

Il video che lo inchioda

Il prossimo 3 giugno uscirà il primo Ep del vincitore di Amici che avrà come titolo il suo cognome Strangis. Originario di Lamezia Terme, ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica a soli 6 anni d’età, quando iniziò a suonare la chitarra.

Vincendo la trasmissione, si è aggiudicato un premio di 150.000 euro che utilizzerà, in parte, per ripagare i genitori per averlo assecondato nelle sue passioni. Intanto, il suo singolo, Tienimi stanotte sta spopolando e lui stesso ha dichiarato essere dedicato a se stesso.

Luigi Strangis, che ora è nel suo momento d’oro, sembra aver già dimenticato la ballerina a cui ha fatto battere il cuore. In rete, infatti, ha iniziato a circolare un video amatoriale dove starebbe partecipando ad un evento.

Tutti i partecipanti ballano e si divertono, anche lui che, indossa una giacca full paillettes. Difficile da perdere d’occhio, cinge il braccio attorno al collo di una ragazza bruna. Chi sarà questa ragazza? Che sia la sua nuova fiamma che gli farà dimenticare per sempre Carola?