Benzina ‘gratis’, il segreto che nessuno confessa per fare il pieno senza spendere 1 euro

Il caro benzina sta mettendo alle strette la maggior parte degli autisti, ma grazie a questo trucchetto riuscirete a risparmiare un sacco!

Uno degli aspetti peggiori di essere degli automobilisti al giorno d’oggi è dover fare i conti, letteralmente, con il prezzo della benzina, salito a dismisura negli ultimi mesi. Per questo motivo, quindi, diversi guidatori si sono adoperati per trovare un modo per fare un pieno a costo zero.

Oggi, infatti, andremo a parlarvi del “segreto” per prendere carburante a costo zero ed altri fantastici metodi per risparmiare soldi. Ad esempio, cosa che non tutti sanno, esistono diverse app per smartphone o siti web che ci permettono di accumulare diversi buoni utili per pagare la benzina, il tutto, ovviamente, in maniera legale.

Rispondere a sondaggi in cambio di benzina gratis

Andiamo a vedere, quindi, i vari processi da seguire. Ovviamente questi buoni benzina gratis possono essere utilizzati da tutti senza alcuna discriminazione, consentendoci così di poter fare un pieno di carburante senza dover spendere un singolo euro.

Tra l’altro anche numerosi supermercati e distributori di benzina hanno a disposizione delle carte fedeltà, le quali raccogliendo punti ci permetteranno di ottenere dei buoni sconti da spendere per un pieno. Fra i distributori che forniscono questo tipo di servizio, quindi, troviamo Q8 ed Eni che con il suo programma You & Eni ci permetterà di ottenere dei buoni sconto fino a 30 euro di valore.

Dovremo far attenzione ad individuare il distributore più economico vicino a noi

Non solo, potremo ottenere dei buoni per la benzina anche semplicemente rispondendo ad alcuni questionari online. Tra i siti a fornire questo tipo di opzione, quindi, ci sono Mistel Panel e Identiclic. Per poter riscattare il buono sconto però, in questo caso, sarà necessario raggiungere prima una certa somma.

Oltre ai vari modi che vi abbiamo illustrato per ottenere dei buoni per il carburante, adesso vedremo come andare a risparmiare ulteriormente. Come sapete, infatti, ogni distributore ha un prezzo diverso per la benzina e per questo motivo dovremo fare attenzione sul dove effettuare rifornimento.

Anche in questo caso però ci verrà in aiuto la tecnologia. Sono diverse, infatti, le app che ci indicheranno quali sono i distributori adatti alle nostre esigenze.

Utilizzando Prezzi Benzina, ad esempio, specificando se si ha bisogno di diesel, benzina o metano e attivando la nostra posizione, potremo trovare facilmente l’area di sosta più vicina a noi con i prezzi più bassi. Infine, delle alternative in grado di dare la stessa funzione sono Waze e ViaMichelin.