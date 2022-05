Pozzecco nuovo allenatore, esonerato Sacchetti

Era stato deciso già da tempo, l’ufficialità è arrivata oggi con Pozzecco che sarà il nuovo allenatore della nazionale italiana di Basket.

Un cambiamento preannunciato che sarebbe dovuto essere ufficializzato a settembre, la decisione è stata anticipata con l’ufficialità dell’esonero di Meo Sacchetti alla guida della nazionale italiana di pallacanestro.

Romeo Sacchetti lascia la nazionale dopo 5 anni e tanti bellissimi ricordi con un Europeo da giocare a settembre e tantissime emozioni vissute a pieno per uno dei personaggi più carismatici della storia del basket italiano.

Da quella storica notte di Belgrado al ritorno dell’Italia alle Olimpiadi ed alla professionalità che ha sempre dimostrato a Romeo Sacchetti va il ringraziamento di tutti noi italiani.

Tra lo stupore generale oggi l’ItalBasket ha ufficializzato l’esonero di Romeo Sacchetti alla guida tecnica, affidando la squadra che disputerà il prossimo europeo a Mister Gianmarco Pozzecco.

Dopo un anno a Milano, come vice allenatore di Ettore Messina, la carriera di Gianmarco Pozzecco raggiunge il suo apice con la guida della nazionale italiana di basket.

Un passo avanti importante e un grande attestato di stima verso il classe ‘72 che proverà a portare in alto l’Italia anche da allenatore dopo una straordinaria carriera da giocatore.

Si attende a breve la comunicazione ufficiale circa il giorno di presentazione del nuovo commissario tecnico della Nazionale che dovrà avvenire, presumibilmente, nei prossimi giorni a Milano in una data compatibile con gli impegni dell’Olimpia Milano (di cui Pozzecco è ancora vice allenatore) impegnata nella semifinale playoff contro Sassari.

