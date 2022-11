La Juventus vuole Karsdorp, trattativa possibile con la Roma

Dopo aver recuperato certezze e risultati la Juventus pensa alle corsie esterne per rinforzare una squadra che da gennaio avrà l’obiettivo di tornare a competere per lo scudetto provando a rimontare il super Napoli di Spalletti



I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Karsdorp, il terzino olandese sta vivendo un periodo complicato a Roma con Mourinho che lo ha di fatto invitato a cercarsi una nuova squadra in cui continuare la carriera.

Il classe ’95 sembra aver perso smalto e condizione fisica negli ultimi mesi e le ultime prestazioni in giallorosso sono state molto deludenti.

Con il passaggio quasi obbligato al 3-5-2 Allegri si è trovato senza giocatori in grado di permettere un turno di riposo a Cuadrado che da circa tre mesi è costretto a giocare ogni tre giorni.

Il problema corsie laterali in casa bianconera è ormai evidente e il nome del calciatore olandese comincia a circolare con una certa insistenza dalle parti della Continassa.



Italian media identify three reasons José Mourinho was furious with Rick Karsdorp after Roma‘s 1-1 draw against Sassuolo and confirm the Portuguese coach hasn’t been happy with his defender for a long time. https://t.co/yia4DCb4fb #ASRoma #Roma #Calcio #Mourinho #Karsdorp

