L’UE si impegna a installare colonnine elettriche ogni 60 km entro il 2026

L’Unione Europea ha raggiunto un accordo importante riguardante lo sviluppo delle infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche. L’obiettivo è quello di aumentare la diffusione di veicoli a basse emissioni entro il 2026. Secondo l’accordo, le stazioni di ricarica per le auto elettriche dovranno essere posizionate ogni 60 chilometri lungo le principali autostrade dell’Unione Europea.

Questo importante passo avanti è stato preso per aumentare la facilità di utilizzo delle auto elettriche e per eliminare alcune delle preoccupazioni dei conducenti riguardo alla disponibilità di stazioni di ricarica.

Inoltre, l’obiettivo a lungo termine dell’Unione Europea è quello di ridurre le emissioni di gas serra e di promuovere l’adozione di tecnologie a basse emissioni in tutti i settori. L’accordo rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore sostenibilità ambientale e uno sviluppo economico sostenibile nell’Unione Europea.

Le disposizioni europee

Secondo le ultime disposizioni europee in materia di trasporti sostenibili e di energia pulita, l’idrogeno rappresenta uno dei principali elementi per ridurre le emissioni di anidride carbonica. L’obiettivo è quindi quello di sviluppare un sistema sostenibile dell’Unione Europea.

A tal fine, è stata definita una strategia per la distribuzione dell’idrogeno, che prevede l’installazione di impianti di distribuzione ogni 200 chilometri entro il 2031. Queste saranno presenti lungo i principali assi stradali indicati nelle reti prioritarie dei trasporti europee, note come Ten-T.

Questi impianti saranno cruciali per garantire la disponibilità di idrogeno alle vetture a celle a combustibile e altri mezzi di trasporto alimentati da questo gas, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti. Ciò renderà l’Europa più sostenibile e attenta alle questioni ambientali.

L’Unione Europea raggiunge l’accordo

Il Consiglio e il Parlamento dell’Unione Europea hanno recentemente raggiunto un accordo che riguarda le modalità di ricarica dei veicoli ecologici, noti come “auto verdi”. In particolare, si è convenuto che sia necessario creare stazioni di ricarica elettriche e a idrogeno per le auto e i mezzi pesanti sulle principali reti stradali dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda le stazioni di ricarica per le auto elettriche, si prevede che debbano essere installate con una frequenza di ogni 60 chilometri entro il 2026 sui principali assi stradali identificati nelle reti prioritari dei trasporti europei (Ten-T).

Per quanto riguarda invece le stazioni di distribuzione dell’idrogeno, si è stabilito che debbano essere installate con una frequenza di ogni 200 chilometri entro il 2031. L’obiettivo dell’accordo è quello di incentivare l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. Per fare ciò sarà necessario garantire la disponibilità di stazioni di ricarica e di distribuzione sufficienti per soddisfare la domanda crescente di veicoli ecologici in Europa.