L’Udinese è una meraviglia! Inter sconfitta 3-1!

Continua a vincere e convincere l’Udinese di Andrea Sottil, i friulani giocano un’altra partita sontuosa alla Dacia Arena e centrano la quinta vittoria consecutiva superando l’Inter in rimonta grazie ad un super Deulofeu autore di due assist



Non smette di sognare il pubblico della Dacia Arena, l‘Udinese continua a dare spettacolo e dopo il poker rifilato alla Roma di Jose Mourinho ecco il tris all’Inter di Simone Inzaghi, i friulani sono momentaneamente da soli in vetta alla classifica di Serie A.

Per quanto visto in queste prime sette giornate di campionato l’Udinese di Andrea Sottil merita assolutamente la vetta della classifica; i friulani giocano con grande intensità ed in fase offensiva riescono a creare tante occasioni grazie alle straordinarie qualità tecniche di Deulofeu e Pereyra.

Notte fonda per l‘Inter che perde per la terza volta in questo campionato, dato altamente negativo per Simone Inzaghi che ora rischia seriamente la panchina.

L’Udinese strapazza l’Inter, 3-1 alla Dacia Arena!

Parte bene l’Inter che dopo pochi minuti trova il gol del vantaggio grazie ad una punizione capolavoro di Nicolò Barella, i padroni di casa però non si scompongono ed iniziano ad alzare il ritmo di gioco pareggiando nel primo tempo grazie al goffo autogol di Skriniar e completando la rimonta nei minuti finali.

L’ex allenatore dell’Ascoli è riuscito a dare in pochi mesi un’identità precisa alla sua squadra che ora gioca con qualità e grande efficacia riuscendo soprattutto dal punto di vista mentale a tenere alta la concentrazione fino al 95esimo.

Entra malissimo in campo Stefan De Vrij che si perde in marcatura Bijol in occasione del gol del 2-1, nei minuti di recupero è Arslan a firmare il gol della sicurezza.

Tanta confusione per Simone Inzaghi che a metà primo tempo decide di effettuare un doppio campo con gli ingressi di Dimarco e Gagliardini al posto di Mkhitaryan e Bastoni.

L’allenatore piacentino ora dovrà essere bravo a dare nuova energia ad una squadra che sembra spaesata ed indietro fisicamente rispetto alle avversarie.

Dopo la pausa per le nazionali l‘Inter ospiterà la Roma di Jose Mourinho in un match già delicatissimo per l’allenatore nerazzurro.

Con l’Udinese che continua a volare il big match di stasera tra Milan e Napoli assume ancora più importanza, in palio ci sarà la possibilità di agganciare la squadra di Sottil che continua a vincere esprimendo un calcio di altissimo livello.