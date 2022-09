Bastianini vince ad Aragon, Bagnaia è secondo!

Dopo quattro vittorie consecutive Pecco Bagnaia si arrende ad un sontuoso Enea Bastianini, il classe ’97 conferma le ottime sensazioni lasciate nelle qualificazioni con una prova superlativa che manda in delirio il box della Ducati, mondiale totalmente riaperto con Quartararo finisce a terra ed ora il suo vantaggio su Bagnaia è di appena 7 punti



Non vince Pecco Bagnaia, ma può decisamente sorridere dopo questo secondo posto che, complice la caduta di Quartararo, lo porta a soltanto sette punti di distanza dal campione del mondo in carica.

E’ la grande giornata di Enea Bastianini che si conferma in netta crescita padroneggiando da maestro una Ducati che è letteralmente dominante in questo periodo della stagione.

Le prestazioni offerte dalla scuderia italiana sono nettamente superiori a quelle delle avversarie, Bastianini e Bagnaia ne approfittano con una doppietta importante per la classifica e storica per il motociclismo italiano, terzo posto per Aleix.

Enea Bastianini vince il GP di Aragon!

Con un sorpasso mozzafiato ai danni di Pecco Bagnaia il classe ’97 della Ducati conquista una grandissima vittoria ad Aragon e dimostra ancora una volta i tantissimi miglioramenti fatti in questi ultimi mesi della stagione.

Giornata estremamente positiva però anche per Pecco Bagnaia, complice una caduta di Fabio Quartararo infatti il pilota torinese riapre definitivamente il mondiale portandosi a soli 7 punti di distanza da “El Diablo”.

Giornata disastrosa invece per Marc Marquez che dopo una buona rimonta iniziale commette un brutto errore tecnico e tampona il campione del mondo in carica Fabio Quartararo.

Il Gran Premio di Aragon emette il primo verdetto di questa stagione con la Ducati che vince matematicamente la classifica costruttori grazie ad una stagione praticamente perfetta.

La scuderia italiana è nettamente superiore agli avversari, più veloce e stabile su ogni circuito la Ducati ha finalmente ridotto il gap con la Ducati e con Pecco Bagnaia lotterà fino alla fine per vincere anche la classifica piloti.

Sembrava impossibile anche solo ipotizzarlo eppure Pecco Bagnaia è riuscito a riaprire ufficialmente il mondiale, ora il pilota torinese sogna di completare la rimonta e superare definitivamente el Diablo in classifica.

Grandissima però la personalità di Enea Bastianini che sorpassa nell’ultimo giro il futuro compagno di squadra Bagnaia dimostrando ancora una volta di avere tutte le potenzialità per lottare ai vertici della classifica.

Festeggia la Ducati, si rammarica la Yamaha, il MotoGP entra nelle fasi finali, il sogno mondiale per Pecco è più vivo che mai.