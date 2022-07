Nel 2007 ci ha lasciati un grande della musica lirica: Luciano Pavarotti, una vera e propria star mondiale. Ora arriva un riconoscimento per lui molto importante, una stella sulla Walk Of Fame di Hollywood.

Luciano Pavarotti resterà per sempre nel cuore di tutto il mondo: il più importante tenore italiano di tutti i tempi, ha lasciato un grande vuoto quando è scomparso nel 2007, ma in compenso la sua eredità culturale e musicale resterà sempre.

Ora arriva una bella notizia: arriva una nuova stella sulla Walk of Fame di Hollywood, che sarà proprio intitolata a lui. Ecco le novità che arrivano da Los Angeles.

Luciano Pavarotti approda sulla Walk of Fame: arriva una stella in suo onore

Luciano Pavarotti è indimenticabile: tra i dieci tenori più importanti della storia, ha vissuto una vita piena di musica, di cultura e tante avventure.

Nel 2007, purtroppo, ci ha lasciati ma tutto quello che ha fatto in vita resterà per sempre vivo, come dimostra la decisione della Camera di Commercio di Hollywood che ha deciso di dedicargli una stella sulla Walk of Fame.

Per chi non lo sapesse, la Walk of Fame di Hollywood è la strada più celebre della città di Los Angeles, dove si passeggia sui nomi più importanti del cinema, della musica e dell’intrattenimento mondiale.

La cerimonia per la posa di questo riconoscimento così importante per Pavarotti avrà luogo a fine agosto, il 24 alle 11.30, al 7065 di Hollywood Boulevard.

Sarà presente la figlia del tenore Cristina Pavarotti, che sarà lì anche a nome del resto della famiglia del grande tenore, ovvero Lorenza, Giuliana e Alice Pavarotti, ma anche in rappresentanza di Nicoletta Mantovani, la vedova del tenore.

La celebrazione avrà luogo anche con la presenza del direttore d’orchestra James Conlon, direttore musicale dell’Opera di Los Angeles, grande amico di Pavarotti.

Gli altri eventi per la celebrazione di Luciano Pavarotti

Oltre alla posa della celebre stella sulla Walk of Fame, la celebrazione in onore di Luciano Pavarotti prevederà anche altri eventi importanti.

L’obiettivo è quello di ricordare la vita e la grandiosa carriera del tenore italiano: ci saranno diversi appuntamenti, intitolati “Luciano Pavarotti, la Stella”, una serie di eventi dedicati alla sua figura.

Uno degli eventi più importanti sarà la proiezione di due testimonianze sulla vita di Luciano Pavarotti, mai andate in onda in onda negli Stati Uniti.

Un evento unico, bellissimo per ricordare una figura molto importante del nostro secolo, che cambiò il modo di fare la musica lirica e ha insegnato tanto a tutto il mondo.