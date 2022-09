Il mondo saluta Elisabetta II nel più grande funerale di stato del 21° secolo

Capi, ex capi di stato e dignitari internazionali si stanno riunendo nell’Abbazia di Westminster per dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II.

I re Felipe e Letizia di Spagna coincidono nel servizio religioso con gli emeriti Juan Carlos e Sofía. Il Regno Unito porrà fine questo lunedì, dichiarato festa nazionale, a 11 giorni di lutto che hanno sconvolto il Paese. Tutti i rituali vissuti in questo periodo, dall’annuncio solenne della morte di Isabella II, l’8 settembre, alla proclamazione formale del nuovo re, Carlo III.

Centinaia di migliaia di cittadini hanno aspettato 10, 12, 14 e anche 20 ore per salutare Elisabetta II

Le centinaia di migliaia di cittadini che hanno aspettato 10, 12, 14 e anche 20 ore, per poter sfilare attraverso la cappella funeraria e salutare il monarca, sono servite a metterla fine, con lo sfarzo e le circostanze che solo il Regno Unito è in grado di dispiegare, fino all ‘”era elisabettiana”.

E, in qualche modo, alla storia britannica del 20° secolo. I funerali di stato che si terranno a partire dalle 11:00 (mezzogiorno nell’ora della penisola spagnola) riuniranno il maggior numero di capi ed ex capi di stato, insieme a dignitari internazionali e rappresentanti di molte nazioni, finora nel 21° secolo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden; quello della Francia, Emmanuel Macron; il primo ministro canadese Justin Trudeau; quello della Nuova Zelanda, Jacinta Arden, oi re di Spagna, Felipe VI e Letizia, che hanno coinciso all’evento con l’emerito, Juan Carlos I e Sofía.

La figura di Elisabetta II, e il rispetto che la maggior parte dei paesi aveva per lei, ha costretto la London Metropolitan Police a lanciare un’operazione logistica senza precedenti. Quasi mezzo migliaio di leader ed ex leader mondiali in visita di stato, insieme a più di un milione di cittadini che sono venuti nella capitale britannica in questi giorni. 20.000 agenti sono stati dispiegati in tutta la città, insieme a più di 2.000 soldati.

Servizi sanitari, servizi igienici mobili, stazioni di cibo e bevande e migliaia di volontari si sono uniti a uno sforzo che generalmente ha funzionato perfettamente. Alle 10.44 di questo lunedì, la bara di Elisabetta II percorrerà il breve spazio che separa la maestosa sala dove è stata collocata in questi giorni la cappella in fiamme, la Westminster Hall, dall’Abbazia di Westminster, dove si terrà lo stato funerale.

Quasi 2.000 ospiti provenienti da tutto il mondo partecipano al funerale di Elisabetta II. Dietro la bara, su un’armatura militare trascinata da 142 membri della Royal Navy, cammineranno il nuovo monarca, Carlo III, e altri membri della famiglia reale britannica. Due minuti prima della fine dei funerali, alle 11.58 locali, nell’abbazia, e in tutto il Regno Unito, si osserverà un solenne silenzio in onore della defunta regina.

La bara sfilerà, davanti agli occhi di decine di migliaia di britannici concentrati ai margini del percorso

Ci sarà un ultimo corteo funebre per le strade di Londra. La bara sfilerà, davanti agli occhi di decine di migliaia di britannici concentrati ai margini del percorso, da Westminster a Wellington’s Arch. Carlo III ei suoi figli, i principi Guillermo ed Enrique, continueranno il loro viaggio a piedi. Pipers e tamburini dei reggimenti irlandese e scozzese guideranno la processione.

All’arrivo all’Arco, la bara sarà trasferita su un carro funebre, che la porterà al Castello di Windsor, la residenza dove Elisabetta II trascorse, prima con il marito Filippo di Edimburgo, poi da sola, i lunghi mesi della pandemia. E dove visse anche, da bambina, per sfuggire ai bombardamenti che devastarono Londra durante la seconda guerra mondiale.Ci sarà un ultimo corteo funebre, di circa cinque chilometri.

La distanza che separa il castello dalla cappella dove sarà sepolta la regina. La cosiddetta “lunga passeggiata”. L’accesso ai cittadini sarà consentito lungo l’intero percorso. Nella Cappella di San Jorge, dove riposano già le spoglie del principe consorte, si terrà il servizio religioso definitivo per salutare Isabel II, prima che suo figlio, Carlo III, partecipi insieme ai suoi fratelli e ad altri membri della famiglia reale in un atto privato.

Sarà il nuovo re a spargere una manciata di terra sulla bara di sua madre prima che venga seppellita accanto a quella del marito. Questo lunedì è stata dichiarata festa nazionale in tutto il Regno Unito. Il nuovo monarca ha ringraziato i cittadini, in un messaggio nella tarda domenica, per tutti i segni di affetto offerti durante gli 11 giorni di lutto.

Londra ha ricevuto più di un milione di visitatori e i dintorni di Buckingham Palace e Westminster Hall sono stati una sfida logistica per la polizia e i volontari dell’organizzazione. Ma ci sono stati pochi incidenti o alterchi in pochi giorni in cui inglesi e turisti hanno mostrato un enorme esercizio di rispetto per la memoria del monarca.