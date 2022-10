Lucca, esplosione in casa: due morti e tre feriti | In gravi condizioni una donna incinta

By

A Torre, sulla strada provinciale della Valfreddana, una palazzina suddivisa in due unità è stata coinvolta in un incidente causato da una fuga di gas.

Le vittime coinvolte in tale incidente sono:

una donna di 55 anni e un uomo di 60, una coppia. La figlia diciassettenne fortunatamente in quel momento si trovava a lezione a scuola.

Una donna, che è stata messa in salvo dai Vigili del Fuoco. Era incinta ed è stata purtroppo ricoverata in condizioni gravi immediatamente. In seguito ha partorito a Pisa all’ospedale tramite taglio cesareo.

L’esplosione, coinvolgi una coppia e una donna incinta

È stata un’esplosione a causare l’incidente, causa scatenante una fuga di gas.

Tale esplosione ha causato un incendio e ha distrutto completamente un’abitazione all’interno del Comune di Torre precisamente a Camaiore, provincia di Lucca.

Coinvolgendo anche un’altra abitazione.

Le vittime sono state una coppia, composta da lei 55enne e lui 60enne, che fortunatamente aveva una figlia diciassettenne che al momento dell’esplosione si trovava a scuola.

Non solo loro sono le vittime dell’incidente però, l’esplosione ha coinvolto camionisti, in particolare due che in quel momento stavano transitando in quelle zone.

Ora sono ricoverati entrambi in ospedale.

Altra vittima, come abbiamo già accennato poc’anzi, fu una donna di 26 anni alla trentunesima settimana di gravidanza.

La giovane donna è stata subito portata in salvo all’ospedale di Pisa dei Vigili del Fuoco, era in gravi condizioni.

Riportava gravi ferite da ustioni e appunto per questo partorì in ospedale tramite un taglio cesareo, adesso si trova al Centro Grandi Ustioni in cura.

Il bambino della giovane neo mamma invece è subito stato portato in un ospedale pediatrico di Firenze.

Gli interventi

L’esplosione provocata dalla fuga di gas ha coinvolto una palazzina composta da due piani e suddivisa in ben due edifici.

Entrambe le unità coinvolte nell’incidente erano situate in prossimità della strada provinciale di Valfreddana.

L’incidente, secondo le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco, si è verificato alle 14:45 circa e sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco anche un’auto del 118, ambulanze e un elisoccorso Pegaso.

Il Presidente della regione Eugenio Giani commenta in tempo reale

“Forte esplosione di un edificio a Torre sulla via per Camaiore, Lucca. Già sul posto il nostro personale sanitario, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e allertato l’elisoccorso regionale Pegaso, una persona è stata estratta viva dalla macerie e sono in corso le ricerche di possibili altre”

Questo è ciò che dice Eugenio Giani, presidente della Regione sui sui social.

In più, poco dopo, aggiorna tutti con un altro commento: