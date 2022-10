Etna: Canadair precipita ed esplode, aperta la ricerca dei due piloti

Un episodio spaventoso è avvenuto qualche ora fa sull’Etna, quando un aereo Canadair è precipitato in località Linguaglossa. Dopo forti esplosioni, ora si ricercano i due piloti dispersi.

Erano accorsi per spegnere un incendio i due piloti dispersi al momento, con un Canadair sul monte Calcinera, alle pendici dell’Etna: purtroppo il loro aereo si è schiantato e i piloti sono dispersi.

Sono al momento a lavoro le squadre di soccorso, nella speranza di ritrovare i due piloti scomparsi, che si spera siano ancora vivi. Ecco cosa è successo nel tardo pomerggio.

Candair precipiti alle pendici dell’Etna: dispersi i due piloti

La notizia è arrivata qualche ore fa dalla Sicilia: un Canadair è precipitato in località Linguaglossa, alle pendici dell’Etna, mentre stava spegnendo un incendio boschivo sul Monte Calcinera.

L’aereo, con due persone a bordo, era partito da Lamezia Terme per fare poi rifornimento in mare, a Giarre, per poi riprendere lo spegnimento dell’incendio. A un certo punto, però, avviene il tragico incidente.

Il Canadair 28 si schianta e, secondo alcuni testimoni che sono stati interrogati dall’autorità sul luogo, dopo essere precipitato c’è stata una forte esplosione, che ha causato fiamme molto alte.

Dei due piloti, però, non si hanno notizie: ora sono in corso le loro ricerche, da parte dei Vigi del Fuoco, del corpo forestale e degli esperti dello Speleo alpino fluviale.

L’allarme è stato inviato dal direttore delle operazioni di spegnimento del corpo forestale della Sicilia, che intorno alle 16:15 ha avvisato la sala operativa della Protezione Civile regionale.

Secondo la sua descrizione, l’aereo si è schiantato contro il costone della montagna, precipitando di botto.

Le testimonianze e la situazione attuale

Un episodio gravissimo che ora si sta cercando di ricostruire, grazie alle testimonianze di chi si trovava proprio lì a spegnere l’incendio.

Alcune squadre della Protezione Civile che si trovavano sul posto hanno assistito all’incidente del Canadair, avvenuto questo pomeriggio sull’Etna.

Secondo Salvatore Cocina, il direttore della Protezione Civile regionale, l’aereo è precipitato subito dopo lo scontro con la montagna, cadendo e distruggendosi. I due piloti facevano parte della società Babcock, che fornisce in Italia servizi antincendio aerei, come anche in Europa e in Canada.

Al momento, l’obiettivo è quello di ritrovare i due piloti, per capire cosa è successo e soprattutto se sono ancora in vita dopo la grave esplosione avvenuta dopo lo schianto.

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intanto sta seguendo l’evolversi della situazione nella zona di Linguaglossa, informato costantemente dai soccorsi che si trovano sul posto. Dovremo aspettare le prossime ore per saperne di più e cercare di capire la ricostruzione dell’incidente.