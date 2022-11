Inter-Bologna, i nerazzurri per rilanciarsi dopo la sconfitta di Torino

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Juventus, l’Inter di Inzaghi ospita il Bologna con l’obiettivo di riprendere la propria marcia, i nerazzurri devono registrare una fase difensiva che continua a non funzionare, con i due di Torino infatti sono addirittura 19 le reti subite dai milanesi nelle prime 13 giornate di campionato.



Stagione fin qui decisamente deludente per l’Inter che si ritrova momentaneamente a -14 dal primo posto occupato dal Napoli e virtualmente fuori dalla lotta scudetto già a novembre.

Ciò che continua a preoccupare dei nerazzurri è la fase difensiva, tantissimi gol subiti in questa prima parte di campionato (addirittura 19) con i lombardi che hanno perso già cinque partite nei primi 4 mesi.

Il Bologna arriva a San Siro dopo la bella vittoria ottenuta contro il Torino che ha rilanciato la squadra di Thiago Motta dopo le difficoltà iniziali che hanno scaturito l’esonero di Sinisa Mihajlovic.

Tre vittorie consecutive per i rossoblu e la sensazione di essere ritornati ai massimi livelli, oggi gli emiliani arrivano a Milano con le idee chiare e la volontà di disputare una grande partita approfittando delle fragilità interiste.



L’Inter si affida a Brozovic, il croato torna titolare

L’Inter ritrova il calciatore che più è mancato in questo avvio di stagione: Marcelo Brozovic.

Il numero 77 è tornato in campo nel finale di Juventus-Inter e questa sera dovrebbe partire dall’inizio nel 3-5-2 di Inzaghi.



Inzaghi conferma Acerbi al centro della difesa con Bastoni e Skriniar a completare la retroguardia davanti all’insostituibile Onana.

Con il ritorno di Brozovic torna nel suo ruolo di mezzala Calhanoglu con Barella confermato sul centro-destra.

Dimarco e Dumfries sono i favoriti per le corsie laterali con Edin Dzeko a far coppia con Lautaro Martinez.

4-2-3-1 per il Bologna, Arnautovic torna in campo

Cosi come Inzaghi riabbraccia Brozovic, Thiago Motta ritrova il suo migliore attaccante, Marko Arnautovic infatti torna titolare dopo aver saltato varie partite.

Nella difesa a quattro davanti a Skorupski spazio a Lykogiannis e Posch sulle corsie con Soumaoro e Lucumì centrali.

L’ex Medel sarà in campo e guiderà il centrocampo insieme a Schouten, davanti Orsolini, Dominguez e Aebischer giocheranno a supporto di Arnautovic.

Inter-Bologna, statistiche

Le due squadre non pareggiano in Serie A dal 2017 da quel momento sono sei i successi dei nerazzurri e tre quelli dei rossoblu.

L’Inter ha segnato ben nove gol nelle ultime due partite casalinghe giocate contro il Bologna, uno in più di quelli realizzati nelle precedenti otto sfide.

Il Bologna viene da tre vittorie consecutive in campionato, l’ultima volta che i rossoblu avevano ottenuto quattro vittorie consecutive era la stagione 1967/1968.

Il Bologna ha vinto l’ultima trasferta giocata contro il Monza e in questa stagione non ha mai evitato la sconfitta in due trasferte consecutive.

Il Bologna è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questa serie A mentre i nerazzurri non hanno mai ottenuto punti quando sono andati sotto nel punteggio.