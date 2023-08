Lotteria degli scontrini 2023: ecco le nuove modalità di partecipazione

Grazie all’utilizzo di un codice stampato sullo scontrino il cliente ha la possibilità di partecipare alla Lotteria degli scontrini. Ecco come funziona.

Torna la nuova Lotteria degli scontrini, ma stavolta sarà istantanea: entro la fine dell’anno 2023 sugli scontrini fiscali apparirà un codice Qr che consentirà di controllare immediatamente la vincita. Per partecipare alla lotterai degli scontrini è necessario che gli acquisti siano di importo superiore ad 1 euro. a dare l’ok ad un provvedimento che dà il via alla nuova lotteria istantanea è il garante della privacy.

Il cliente che riceve lo scontrino deve partecipare direttamente all’estrazione. Grazie alla presenza di un codice bidimensionale sarà possibile partecipare direttamente all’estrazione e verificare subito se si ha vinto, grazie all’utilizzo della nuova App. Scopriamo quali sono le nuove modalità di funzionamento e quali sono le differenze rispetto alla precedente lotteria degli scontrini.

Lotteria degli scontrini: come funzionava la precedente versione?

Entro la fine dell’anno tornerà la lotteria degli scontrini, ma si differenzierà rispetto alla versione precedente. La finalità della misura è quella di combattere l’evasione fiscale e di incentivare i pagamenti con la moneta elettronica.

Grazie alla possibile assegnazione dei premi periodici, il consumatore poteva richiedere lo scontrino a tutti gli esercenti commerciali che hanno la cattiva abitudine di non emettere lo scontrino fiscale. Nata nel febbraio 2021, la lotteria degli scontrini potrebbe tornare ma sarà istantanea.

Torna la Lotteria degli scontrini istantanea

Entro fine anno tornerà la Lotteria degli scontrini, ma questa volta sarà istantanea. Grazie alla nuova lotteria il consumatore potrà partecipare subito con il codice Qr stampato sullo scontrino. Con la lotteria degli scontrini istantanea non si dovrà più dare il codice personale al commerciante. Alla lotteria potranno partecipare i cittadini che hanno compiuto i 18 anni e coloro che concludono gli acquisti utilizzando la moneta elettronica.

Gli strumenti di pagamento elettronico devono essere intestati ai consumatori che concludono l’acquisto o ad un componente del nucleo familiare. Per poter partecipare alla lotteria è necessario scaricare l’applicazione Gioco legale sul proprio smartphone ed accedere con la Cie o lo Spid. Successivamente, con lo smartphone si deve inquadrare il codice Qr presente sullo scontrino fiscale nel caso in cui si abbia effettuato il pagamento tramite moneta elettronica. Nel caso in cui non si abbia un proprio code già generato per la lotteria precedente, sarà l’applicazione a generarne uno in modalità automatica.

La nuova modalità istantanea

Nel caso in cui il codice Qr risulti vincente il consumatore finale lo saprà istantaneamente. Sull’applicazione scaricata sul proprio smartphone arriverà una notifica. Una volta aperta, il consumatore potrà procedere alla compilazione del questionario e potrà ricevere un ultimo codice. Ciò consentirà di riscuotere il premio in uno dei negozi abilitati. L’utente avrà 30 giorni di tempo per farlo.

Lotteria degli scontrini 2023: entro quando partirà?

La nuova lotteria degli scontrini istantanea dovrebbe partire entro la fine del corrente anno. I registratori di cassa dovrebbero essere adattati entro i primissimi giorni del mese di ottobre. Al momento non è stato definito l’ammontare dei premi e come potranno essere utilizzati.