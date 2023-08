La regola dei 10 secondi per risparmiare benzina: eppure quasi nessuno lo fa

By

Sapevi che esiste un metodo per risparmiare benzina? Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta e per impararlo anche tu.

La regola dei dieci secondi per risparmiare benzina è molto semplice da applicare. Eppure, non tutti lo conoscono e lo adoperano quotidianamente.

Risparmiare benzina: una necessità

Sin dalla fine del 2022, a seguito del conflitto in Ucraina, i costi della benzina sono saliti alle stelle. Per questo motivo, risparmiare benzina è diventata per molte famiglie, una vera e propria necessità.

Per quanto si vogliano utilizzare i mezzi pubblici o andare a piedi, ci sono casi in cui non si può fare a meno di utilizzare la macchina. Per questo, ben vengano tutti i trucchi che consentano di risparmiare benzina e qualche soldo nel portafogli.

Perché i costi della benzina sono lievitati così tanto? I motivi per cui il prezzo della benzina aumenta sono tanti e, per lo più, derivano dalla combinazione tra fattori economici, ambientali e geopolitici. In primis, se la domanda di benzina supera l’offerta disponibile, i prezzi possono aumentare.

In secondo luogo, la benzina viene prodotta dal greggio. Perciò, i prezzi del petrolio influenzano il costo della benzina. Se i prezzi del petrolio internazionale fluttuano, automaticamente, si può avere l’aumento dei prezzi della benzina.

Instabilità politica e/o conflitti in quelle aree che producono petrolio possono influenzare la produzione e il trasporto del greggio. In questo modo, un mercato incerto, può subire aumenti di prezzi. A ciò si aggiungono le tasse e le imposte governative che, quando aumentano, possono comportare un aumento del prezzo finale della benzina.

A ciò si possono aggiungere le condizioni meteorologiche, i cambiamenti nelle politiche energetiche ambientali e i costi di raffinazione e produzione che, fluttuando, possono essere determinanti per un aumento del prezzo finale.

In questo scenario, si comprende come sia fondamentale dover risparmiare benzina. Eccoci arrivati, dunque, al momento in cui vi spiegheremo la regola dei dieci secondi.

La regola dei 10 secondi

La Hinkle Charitable Foundation, una fondazione americana, ha messo a punto una strategia che può essere facilmente adottata dai comuni cittadini per poter risparmiare benzina.

Gli studiosi hanno notato che non bisognerebbe mai spegnere la propria autovettura se ci si trova nel traffico, in attesa ad un semaforo o quando ci si ferma nella piazzola di sosta dell’autostrada. Il motore della macchina, infatti, dovrebbe essere lasciato andare per più di dieci secondi.

Tale consiglio, non verrà sicuramente ben visto da alcuni cittadini, abituati a sapere che più la macchina resta in funzione, più consuma.

In realtà, non è proprio così. Infatti, quando la macchina subisce un arresto e poi un’altra accensione, potrebbe consumare molta più benzina. Ecco perché l’autovettura dovrebbe essere lasciata accesa al minimo, senza procedere al suo spegnimento.

Gli studiosi hanno evidenziato che i cittadini americani, in media, trascorrono 16 minuti al giorno guidando la propria autovettura al minimo.