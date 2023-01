“È lui il papà di Harry”, l’indiscrezione: la foto che potrebbe confermarlo

Principe Harry di nuovo nell’occhio del ciclone. Salta fuori l’indiscrezione che potrebbe confermare tutto su chi sia il vero padre.



Re Carlo non è il papà biologico del principe Harry? Questa fotografia potrebbe confermare la teoria che da anni circola nel Regno Unito. Ecco chi sarebbe il vero padre del rampollo inglese.

Principe Harry protagonista del gossip

Sono mesi che il principe Harry è nell’occhio del ciclone. Tutti i mass media nazionali e internazionali non fanno che parlare di lui. Il rampollo di casa Windsor ha l’attenzione mediatica del pianeta soprattutto per via del documentario che ha messo in piedi con la moglie Meghan Markle.

Solo qualche giorno fa, Netflix ha mandato in onda anche la seconda parte di questa polemica docu-serie che racconta non soltanto della vita familiare degli attuali duchi del Sussex ma anche dei molteplici problemi che questi ultimi hanno avuto con la famiglia reale.

Dal documentario si evince che al momento c’è un rapporto molto conflittuale tra Harry e suo padre Carlo. In realtà, i rapporti tra padre e figlio, per quanto ne sappia la stampa inglese, non sono mai stati così idilliaci come la casa reale ha voluto far credere.

Charles ha sempre avuto il dubbio che Harry non sia suo figlio e oggi questa indiscrezione potrebbe essere confermata. Arriva la foto che sembra spazzare via ogni dubbio.

Chi è il vero padre del rampollo inglese: l’indiscrezione

Il principe Harry torna a far parlare di sé per un’indiscrezione che potrebbe trovare conferma: Charles non è il suo vero padre? Si mormora che il papà biologico del marito di Meghan Markle sia il famoso James Hewitt.

Come sappiamo, questo uomo ha lavorato per lungo tempo al servizio della famiglia reale, prima come come maestro di equitazione della principessa Diana e poi anche come guardia del corpo della Spencer e dei suoi figli.

Diana e James Hewitt hanno avuto una relazione, confermata tra l’altro dalla compianta principessa del Galles nel 1995. La Spencer ha intrattenuto una storia extraconiugale con Hewitt nel periodo in cui era sposata con Carlo, più precisamente dal 1986 al 1991, anche se la stampa inglese e persone vicine alla famiglia reale dicono che i due si conoscevano già da prima.

In effetti, se facciamo un confronto tra Harry e James Hewitt la somiglianza è davvero incredibile: entrambi hanno i capelli rossi, gli occhi piccoli, il naso appena pronunciato e persino lo stesso sorriso. Sembrano davvero condividere la stessa genetica eppure non tutti sono d’accordo con questa teoria.

C’è chi sostiene infatti che sia cronologicamente impossibile che James Hewitt sia il papà biologico del Principe. Per quale ragione? Semplicemente perché lui e Diana avrebbero iniziato la loro storia del 1986 mentre il principe è nato nel 1984 e quindi secondo molti è improbabile che la Spencer possa essere rimasta incinta di lui.

Qualcun altro sostiene invece che la somiglianza di Harry con il Re Carlo e addirittura con il nonno, il duca Filippo di Edimburgo, sia spiazzante. Continuano dunque queste “teorie del complotto” che ha ancora oggi non chiariscono la situazione: Carlo è oppure no, il papà biologico del giovane Harry?

Su questa questione i diretti interessati non si sono mai voluti esprimere. Tra l’altro, Harry e James Hewitt sono legati anche da un rapporto confidenziale. Sembra incredibile da credere, ma l’ex amante della principessa Diana ha sostenuto Harry e William nel periodo immediatamente successivo la morte della Spencer facendo loro da confidente e quasi da padre.

Pensate che Hewitt ha partecipato addirittura al battesimo del piccolo Archie. Insomma, i rapporti tra di loro mandano in confusione tutti. Intanto, a palazzo Reale si è alzato un muro tra i componenti della Royal Family e i duchi del Sussex. Il documentario di Harry e Meghan ha spiazzato la famiglia Windsor che ha preso sempre più le distanze dai due semi reali.