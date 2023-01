Facebook, massima attenzione a questo dettaglio: se lo noti ti stanno spiando

Facebook è uno dei primi social che qualsiasi persona ha utilizzato e ancora oggi è super amato in tutto il mondo. Ma non tutti conoscono a pieno le sue funzionalità. Ad esempio, lo sai che se non fai attenzione a questo dettaglio potrebbero spiarti? Scopriamo di più.

Ai tempi dei social, è sempre più difficile mantenere una certa riservatezza. Ormai, siamo tutti abituati a condividere anche i nostri segreti più intimi sui social, mettendo a rischio la propria privacy. Quasi ogni giorno, le persone pubblicano foto e video della propria quotidianità.

Proprio per questo, è davvero complicato mantenere qualsiasi tipo di segreto. I social come Facebook non ci aiutano affatto, infatti, se non fai attenzione a questo dettaglio, potresti essere spiato: scopriamo di più.

Come scopro chi mi spia? E’ facilissimo

Una delle curiosità di tutti noi, è sapere chi ci guarda il profilo Facebook. Sembra impossibile, ma si può scoprire con molta facilità. Il sito “urbanpost.it” ha rivelato che se vi collegate da un computer o da uno smartphone, andate sulle impostazioni di Facebook, potreste scoprire delle informazioni veramente importanti.

Dovrete solamente andare sul Menù, cliccare sulle Impostazioni e spostarvi sulla voce Protezione e toccare Sessioni attive. In questo modo, capirete chi è andato a controllare il vostro profilo. Se ovviamente non desiderate più essere visti da una determinata persona, basterà digitare il suo profilo sulla barra delle ricerche di Facebook e bloccarlo.

Oppure ci sono anche altre restrizioni, ad esempio, potete decidere chi può vedere i vostri contenuti, con pochi click. Ma come possiamo evitare di essere spiati da persone che non conosciamo? Esiste un metodo che farà al caso vostro: scopriamo come fare.

Come non farci spiare: tutti i passaggi