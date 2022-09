La situazione migranti ritorna ad essere preoccupante all’interno delle acque del nostro paese. Circa 700 persone si trovano attualmente a bordo di alcune Ong, in attesa di un porto sicuro in Sicilia.

Inoltre Alarm Phone ha segnalato una situazione preoccupante di circa 250 persone, che si trovano ora alla deriva senza acqua né cibo. A bordo inoltre, presenti circa 80 minori.

La situazione migranti torna ad essere preoccupante. A quanto pare sono 765 le persone che sono state soccorse dalle Ong in mare aperto. Attualmente sono da circa 10 giorni a largo della Sicilia, in attesa di un porto sicuro che possa accoglierli.

In particolare ben 428 persone si trovano a bordo della Sea Watch 3, 208 sulla SeEye4 e 129 sulla Humanity1. Queste organizzazioni hanno fortunatamente salvato centinaia di persone, che a detta delle Ong sarebbero altrimenti state respinte in Libia oppure addirittura annegate. Ora aspettano solo di essere accolti.

Inoltre Alarm Phone, il programma di supporto indipendente per coloro che attraversano il mar Mediterraneo, ha segnalato una situazione al limite dell’umanità. Infatti a quanto pare circa 250 persone si troverebbero ora alla deriva a bordo di un’imbarcazione proveniente dal Libano.

🔴 250 people – adrift without drinking water for 2 days. This morning they told us that people are going crazy from dehydration. Don’t waste time! @Armed_Forces_MT URGENTLY needs to direct a vessel or helicopter to provide water and life support, or else a tragedy will unfold!

— Alarm Phone (@alarm_phone) September 13, 2022