L’olio naturale che elimina le rughe senza bisturi: basterà applicarlo al mattino

Avere una pelle liscia e curata è il sogno di chiunque, ma la stanchezza e i segni del tempo non fanno sconti proprio a nessuno. Ecco, a tal proposito, come prendersi cura del proprio viso tramite l’utilizzo di un olio naturale che possiamo produrre facilmente a casa nostra.

La vita è un continuo susseguirsi di cose da fare, responsabilità e impegni da portare a termine, motivo per il quale il tempo libero a nostra disposizione, si sa, è sempre molto poco. Spesso, dunque, ci ritroviamo a fare delle rinunce, e in questi casi, per quanto assurdo possa sembrare, siamo soliti mettere in secondo piano tutto ciò che riguarda noi stessi.

Un pomeriggio di relax e un po’ di sano shopping, ad esempio, sono solo alcune delle cose che pensiamo non siano indispensabili. In realtà, contribuiscono in maniera sostanziale al benessere del nostro cuore e della nostra mente. Un’altra attività molto importante è la cura della propria persona, caratterizzata da tutte quelle piccole attenzioni verso noi stessi che, in fondo, non richiedono l’impiego di grandi quantità di tempo.

Una delle cose a cui tutti prestiamo particolare attenzione attenzione – le donne in special modo – è senza ombra di dubbio la pelle del viso. Essa, come tutti saprete, è particolarmente esposta alla comparsa di piccole rughe, oltre che ai segni dovuti ai cambiamenti climatici stagionali e a un’eccessiva stanchezza. Le creme e i sieri che si trovano in commercio sono spesso molto costosi, ma non tutti sanno che è possibile ovviare a tale problema. Come? Scopriamolo insieme.

L’olio naturale fai da te perfetto per levigare la pelle

Il viso è una delle parti più delicate del nostro corpo, motivo per il quale è bene prendersene cura in maniera costante e, possibilmente, con prodotti naturali. Per ottenere una pelle liscia e levigata e, allo stesso tempo, non spendere eccessive somme di denaro, possiamo appellarci a una semplice ricetta fai da te che prevede l’utilizzo di soli due ingredienti: olio extravergine d’oliva e foglie di salvia.

Per realizzare questa facile ricetta, per prima cosa, dobbiamo munirci di un tritatutto, e inserire al suo interno due cucchiai di foglie di salvia. A questo punto, non resta che azionare l’elettrodomestico fino a ridurre la spezia in polvere.

Dopodiché, trasferiamo il trito di salvia in un barattolo di vetro, versiamo su di esso 100ml di olio extravergine d’oliva e mescolare accuratamente.

Una volta preparato il composto, è necessario servirci di una pentola all’interno della quale, prima di tutto, bisogna inserire un panno pulito o un piccolo asciugamano. Successivamente, adagiamo il barattolo (senza coperchio) nella pentola, riempiamola d’acqua calda fino a raggiungere la metà del contenitore.

Olio di salvia pronto in soli venti minuti

Arrivati a questo punto, la ricetta è quasi conclusa. L’ultimo passaggio consiste nel portare la pentola sui fornelli, accendere il fuoco e lasciare scaldare il tutto per circa venti minuti. Trascorso il tempo necessario, non resta che lasciar raffreddare il nostro olio, e una volta pronto, con l’aiuto di un colino e di due strati di garza, possiamo filtrarlo e conservarlo in frigo pratici barattoli.

Per ottenere una la pelle che abbiamo sempre sognato basta applicare l’olio naturale a base di salvia solamente una volta al giorno e lasciarlo in posa per circa trenta minuti. Dopodiché, è bene effettuare un’accurata detersione con un tonico a piacere e, infine, applicare una crema idratante.