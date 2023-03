Trovati gli statunitensi scomparsi in Messico, due sono morti

By

Sono stati ritrovati i quattro cittadini statunitensi scomparsi in Messico dopo il rapimento di venerdì scorso.

Due di loro sono morti mentre le altre due persone sono vive ma ferite e nella giornata di oggi sono state rimpatriare nel loro Paese dove verranno ascoltati dalle autorità. Vediamo cosa è accaduto.

Ritrovate le persone rapite in Messico

Era venerdì scorso quando è arrivata la notizia del rapimento di quattro cittadini statunitensi, poco dopo che questi avevano passato il confine con il Messico.

Precisamente si trovavano nello Stato di Tamaulipas, considerato molto pericoloso. Secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche americane, il gruppo era composto da una donna e tre uomini che si stavano spostando per l’operazione di chirurgia estetica di una di queste persone.

Non si tratta di un fatto insolito e molti di quelli che abitano vicino al confine si spostano per comprare delle medicine o per sottoporsi a operazioni meno costose, però il minivan Chrysler con targa del North Carolina è stato notato da alcuni criminali che hanno preso di mira il gruppo di turisti, forse per errore.

Dopo giorni di ricerca in cui le autorità statunitensi hanno ripercorso più volte il tragitto del gruppo, finalmente c’è stata una svolta e i viaggiatori sono stati ritrovati ma due sono morti, tuttavia non è chiara la dinamica e probabilmente saranno utili le testimonianze dei sopravvissuti, che sono tornati in North Carolina ma prima di parlare con le forze dell’ordine dovranno essere sottoposti ad alcuni accertamenti medici. Sono ancora molto scossi e impauriti dalla vicenda.

La ricostruzione

Era venerdì quando il gruppo di amici ha deciso di recarsi in Messico perché uno di loro doveva sottoporsi a un intervento chirurgico e oltre il confine avrebbe risparmiato. Così con un minivan bianco gli statunitensi si stavano recando nel luogo dove sarebbe avvenuta l’operazione ma un gruppo di criminali messicani ha sparato dei colpi contro il mezzo.

Poi i malcapitati sono stati sequestrati e nello scontro a fuoco, avvenuto vicino a Matamoros, terra di nessuno famosa per le scorribande della criminalità organizzata messicana, è rimasto ucciso anche un passante che si trovava in zona, estraneo a tutto ciò proprio come lo erano i 4 amici.

Non è chiaro il motivo dell’attacco ma si pensa a un tragico errore su cui sta indagando l’Fbi in collaborazione con le autorità del Messico.

Ad ora sappiamo che sotto minaccia di armi le persone a bordo del minivan sono state costrette a salire su un veicolo e poi sono state portate via. Per venire a capo della faccenda è stata offerta una ricompensa di 50mila dollari per chi avesse fornito dettagli utili alle indagini.

La zona interessata dal rapimento è stata definita dal consolato statunitense come quarto livello di pericolosità, ovvero il più alto indice di allerta previsto dal dipartimento di Stato americano.

Le autorità hanno analizzato a fondo anche i filmati delle telecamere di zona, i quali hanno ripreso il momento del sequestro da parte degli uomini armati ma purtroppo non è facile identificarli perché erano ben coperti, ancora infatti si è sulle loro tracce.