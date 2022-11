Bollette luce e gas, bonus 750€ per pagare alla fine del mese: a chi spetta

Un bonus da 750 euro potrebbe essere presto nelle vostre mani per pagare bollette di luce e gas. Un aiuto questo niente male!

I termini bolletta, luce, gas, sono ormai fonte di malessere per la maggior parte di noi. Tutti noi siamo infatti in grande difficoltà proprio a causa dei rincari. Ma un nuovo bonus potrebbe aiutarci e non poco. Per i dettagli leggete pure qui di seguito.

La difficoltà delle famiglie: quali sono oggi?

Seppur siamo nel 2022, in tante cose siamo rimasti davvero indietro e non di poco. Per quanto siamo nell’era della tecnologia, dei social e di tutto e di più, abbiamo forse le problematiche che si avevano un tempo.

Mancanza di soldi, precarietà e chi più ne ha più ne metta. Quanti di voi oggi si sentono in difficoltà perché non riescono ad arrivare a fine mese e a gestire le proprie spese?

Quanti di voi non hanno quella serenità che invece tutti noi avremmo il diritto di avere, soprattutto se abbiamo dei figli? Molti di voi staranno pensando che è davvero così.

La maggior parte di voi starà annuendo con la testa e starà dicendo a se stesso che la situazione attuale è proprio questa. C’è chi ormai si rivolge alla Caritas per mangiare o per dare da mangiare ai propri figli.

Per non parlare delle bollette della luce e del gas che sono arrivate alle stelle e pagarle è diventato davvero difficile. Grazie al Governo, però, forse, potremo tirare un sospiro di sollievo.

Grazie ad alcuni aiuti potremo infatti riuscire a gestire meglio le nostre spese quotidiane e le bollette che ormai sono raddoppiate letteralmente. Per saperne di più continuate a leggere qui di seguito.

Aiuti per le famiglie: l’idea del Governo

Se si parla di bollette, non si può non fare riferimento a Draghi e al suo aiuto. Ricordiamo che lui stesso aveva erogato un bonus proprio per quanto riguarda le bollette e il bisogno di poterle pagare.

Parliamo però di un aiuto che poteva essere erogato solo a chi presentava un ISEE entro i 12.000 euro.

Oggi con l’intervento del Governo Meloni le cose cambiano: se da una parte, lo stesso, vuole offrire un aiuto concreto alle famiglie, a partire dal bonus sulle bollette e dall’assegno unico, cercando di potenziare entrambi, dall’altra vuole eliminare il reddito di cittadinanza.

Ma cosa può significare questo per le famiglie? Partiamo dal presupposto che il bonus bollette dovrebbe considerare una soglia ISEE di 15.000 euro. Questo significa che le famiglie potranno avere dei vantaggi in questo senso.

Se si fa invece riferimento al reddito di cittadinanza e alla volontà di toglierlo, è chiaro che tante famiglie invece si ritroveranno in ginocchio. La situazione che si prospetta è questa quindi: una famiglia potrà richiedere e ricevere il bonus bolletta e allo stesso tempo potrebbe, però, perdere il beneficio che deriva dal ricevere il reddito di cittadinanza. Ecco che forse per alcuni, tutto questo può non essere per niente vantaggioso.

750 euro: un aiuto sulle bollette molto prezioso

Eppure se si parla di bollette, non possiamo non considerare l’aiuto di ben 750 euro che potrebbe essere vostro. Potrete infatti richiedere tale bonus fino a 600 euro che sarà erogato dal vostro datore di lavoro.

Ecco che tale bonus si può richiedere in busta paga.

In più si potranno richiedere altri 150 euro che potrebbero arrivare nel mese di Dicembre o Gennaio. Insomma piccoli aiuti questi che però possono essere grandi, soprattutto se si tiene conto della situazione attuale che ci sta sfuggendo di mano.

Ricapitolando, i datori di lavoro potranno rilasciare un bonus da 600 euro in aggiunta ai 150 euro di bonus che arriveranno nei mesi di Dicembre oppure Gennaio.