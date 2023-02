Lo ricatta via chat e gli estorce più di 5mila euro: la denuncia di un 62enne

Un ricatto vero e proprio con altrettanta estorsione di denaro. Questa è la disavventura capitata ad un uomo su Facebook. La sua colpa? Quella di aver inviato delle sue foto intime ad una donna conosciuta in chat.

Una vera e propria estorsione che ha fatto perdere all’uomo più di 5mila euro. Fino a quando la loro relazione segreta e virtuale non è finita in tribunale.

Ricatto via chat: la denuncia di un uomo

Lui, la vittima, ha 62 anni ed è di Ravenna ed ha conosciuto, su Facebook, una donna che, all’inizio, non avrebbe mai pensato sarebbe diventata il suo peggiore incubo. L’inizio di una conversazione, il sentirsi di piacersi entrambi e dare l’avvio, così, ad una relazione segreta del tutto virtuale.

Ma da quella che poteva sembrare una conversazione si è arrivati a molto, molto altro. L’uomo, infatti, avrebbe inviato alla donna delle sue foto intime che, stando agli accordi fra i due, sarebbero dovute rimanere segrete. Ma, a quanto pare, così non è stato, in quanto la donna ha approfittato di tutta la situazione, iniziando a ricattare l’uomo, chiedendogli del denaro affinchè queste foto non diventassero pubbliche e fossero inviate a persone diverse, fra cui la moglie dello stesso 62enne.

Come dicevamo, lui 62 anni di Ravenna, lei 41, originaria della provincia di Vicenza. La sua capacità? Quella di estorcere all’uomo più di 5mila euro: “Se non mi paghi le invio a tua moglie” – questa la principale frase del ricatto. La vittima, impaurita da ciò che poteva accadere e pentitasi di ciò che aveva inviato a quella donna, per due settimane, ha iniziato ad inviare alla donna soldi, attraverso dei bonifici e ricariche Postepay, per la somma di 5537 euro.

Tutto questo fino a quando l’uomo ha capito che la donna, di certo, non si sarebbe fermata a quella somma ed avrebbe continuato sempre di più, rincarando anche la dose, dato che la sua sete di soldi non si sarebbe calmata tanto facilmente. Così si è rivolto alle Forze dell’Ordine per chiedere aiuto e denunciare tutto, raccontando di cosa è stato vittima.

Dall’invio di foto intime, alla richiesta di denaro

Il tutto è iniziato tramite una chat, dove la stessa donna era diventata per l’uomo “un’amica speciale”. Dall’inizio dell’invio di foto intime, al ricatto ed alle minacce di inviare tutto alla moglie e a vari conoscenti se non avesse assecondato alle sue richieste di denaro. Il 62enne, all’inizio, ha provato a reggere la cosa, ma poi ha deciso di denunciare: “A un certo punto non ce l’ho fatta più. Mi sono aperto con mia moglie e ho fatto denuncia ai carabinieri” – ha spiegato al giudice in tribunale.

Ed, infatti, questa relazione con ricatto è finita proprio nelle aule di tribunale. Qui il 62enne ha raccontato di come ha conosciuto la donna e di come quella relazione virtuale, fatta di messaggi, sia durata quasi un anno, fino a quando non si è evoluta con l’invio delle foto. Da un lato, la donna inviava all’uomo qualche sua foto non intima su WhatsApp, mentre lui ha iniziato a mandarle foto dove era completamente nudo.

Secondo la difesa della donna, non si è trattato di ricatto, ma di soldi ricevuti in regalo. Ma per l’accusa non è stato assolutamente così.