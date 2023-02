L’assegno unico rischia di essere più basso a febbraio

By

Anche se il governo Meloni ha annunciato numerosi aumenti per l’assegno unico, pare che alcuni importi potrebbero essere più bassi del previsto.

Questa è una situazione che interesserà l’assegno unico nel mese di febbraio e che, in base a ciò che spiega a Money.it, sia dovuto al ricalcolo dell’INPS il quale sta utilizzando l’ISEE del 2023 e non quello del 2022. Un ricalcolo che in ogni caso è stato già autorizzato.

Cosa accadrà l’assegno unico nel mese di febbraio

Durante il mese di febbraio del 2023, l’assegno unico dovrà subire degli aumenti dopo che sono stati rivalutati gli importi insieme a tutte le soglie. Nonostante ciò, non sono mancate delle segnalazioni da parte delle famiglie italiane che hanno affermato di aver ricevuto un importo più basso di ciò che gli spettava.

In base a ciò che afferma Money.it, Sembra che il problema sia dovuto al fatto che l’Inps abbia utilizzato l’ISEE nel 2023 invece che quello del 2022 per il ricalcolo dell’assegno unico del mese di febbraio.

Infatti, coloro che per quest’anno hanno dichiarato un ISEE che ha un valore più alto di quello del 2022, corrono il rischio di vedersi accreditata una cifra più bassa.

A tutto ciò si aggiunge anche il fatto che, sempre come afferma la testata economica, non sono stati gli accreditati gli arretrati del mese di gennaio. Questi ultimi infatti, sempre secondo il ricalcolo, dovevano avere delle somme più elevate.

In che modo si effettua il ricalcolo dell’assegno unico

È stato lo stesso sito Money.it a ricordare il contenuto del decreto n. 230 del 29 dicembre 2021 il quale, al comma 7 dell’articolo 6 afferma che l’assegno riguarda i mesi di gennaio e febbraio e deve riferirsi all’Isee in corso di validità del mese di dicembre dell’anno precedente.

Una regola che è stata poi confermata da numerose circolari dell’INPS proprio come è possibile leggere anche nell’ultimo documento numero 132 reso pubblico il 15 dicembre del 2022. Ricordiamo inoltre che l’Isee dovrà essere rinnovato entro il 28 febbraio.

Viste le lamentele di diverse famiglie, il portale money.it ha voluto portare avanti dei controlli scoprendo che l’INPS, ha autorizzato il ricalcolo dell’assegno unico del mese di febbraio solo nel momento in cui l’ISEE del 2023 era già stato aggiunto all’interno del sistema.

Quindi, per fare in modo che si ottenga il ricalcolo, è semplicemente necessario aggiornare l’ISEE. E’ solo allora che si procederà all’elaborazione di nuovi dati per l’assegno unico del mese di febbraio.