Applicalo sul viso per due notti di seguito e non avrai più 1 macchia sul volto

Applica questo sul tuo viso per due notti di seguito, prima di andare a letto, ed eliminerai completamente le macchie dal tuo viso.

Ecco qual è la maschera che devi preparare per due notti consecutive se vuoi liberarti delle macchie della pelle.

Maschera notturna effetto scrub

Le maschere notturne sono un modo facile ed efficace per prendersi cura della propria pelle. In questo articolo, condivideremo due semplici maschere notturne fai-da-te che aiutano a eliminare le cellule morte della pelle e a ridurre le macchie sul viso. Queste maschere notturne possono essere fatte con ingredienti naturali e reperibili facilmente.

Questa maschera notturna allo scrub è perfetta per eliminare le cellule morte e le impurità del viso. La combinazione di zucchero di canna e succo d’arancia aiuta a rimuovere delicatamente lo strato superiore della pelle, mentre il succo d’arancia agisce come un tonico naturale per la pelle.

Ingredienti:

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaio di succo d’arancia

1 cucchiaio di olio di cocco (facoltativo)

In una ciotola, mescola lo zucchero di canna e il succo d’arancia. Aggiungi l’olio di cocco se desideri un effetto più idratante e mescola bene. Applica la maschera sul viso pulito e massaggia delicatamente per un paio di minuti. Lascia agire la maschera per alcuni minuti, dopodiché risciacqua.

Ora la tua pelle è pronta per applicare la maschera per eliminare le macchie dal viso.

Elimina tutte le macchie del viso così

Le macchie della pelle sono un problema comune e spesso possono influire sulla nostra autostima e sulla percezione della bellezza del nostro viso. Ci sono molte ragioni per cui si possono sviluppare macchie sulla pelle e molte di esse sono causate da fattori esterni come l’esposizione al sole o le cattive abitudini alimentari.

L’esposizione ai raggi UV del sole è una delle cause principali di macchie della pelle. Questo accade perché i raggi UV possono attivare la produzione di melanina, la sostanza che dà alla pelle il suo colore. L’eccessiva esposizione al sole può causare la comparsa di macchie solari o lentiggini.

Se il tuo obiettivo è eliminare le macchie dal tuo viso, questa maschera notturna ti aiuterà a farlo e a illuminare l’incarnato. Il succo di pomodoro agisce come un potente agente sbiancante naturale, mentre il succo di limone agisce come un tonico per la pelle. Lo yogurt, d’altra parte, agisce come un idratante naturale per la pelle.

Ingredienti:

1 pomodoro maturo

Succo di mezzo limone

1 cucchiaio di yogurt naturale

Taglia il pomodoro a cubetti e frullalo fino a ottenere una purea. Aggiungi il succo di limone e lo yogurt e mescola bene. Applica la maschera sul viso pulito e lascia agire per circa 15-20 minuti. Risciacqua il viso con acqua tiepida e asciuga delicatamente con un asciugamano.

Applica la tua crema idratante preferita e vai a dormire. Queste due maschere notturne fai-da-te sono facili da preparare e utilizzare. Si consiglia di utilizzarle una o due volte alla settimana, per due notti consecutive magari, per ottenere i migliori risultati. Al risveglio, la tua pelle sarà morbida, liscia e luminosa.